»Jeg tror, at jeg har sagt det en gang før. Mod idioter kæmper selv guderne forgæves.«

Sådan lød det fra Stig Tøfting i TV3-studiet efter braget mellem FC København og Brøndby.

Undervejs i kampen blev flere af kampens hovedpersoner nemlig ramt af kasteskyts fra tribunerne, og det sendte den tidligere landsholdsspiller og nuværende tv-ekspert op i det røde felt.

Der var gang i den på lægterne under opgøret mellem FC København og Brøndby. Foto: Claus Bech

Den ene af de forurettede var Brøndbys Simon Hedlund, som blev ramt i ryggen.

»Altså, undskyld mig, men hvad fanden har man en bonrulle med i lommen for, når man går til fodbold? Det er kun for at lave et eller andet ballade,« udbryder Stig Tøfting om genstanden, der blev sendt efter Brøndby-svenskeren.

Senere gik det ud over FC Københavns Jonas Wind, som blev ramt i hånden af et afbrændt romerlys, der flænsede hans hud. Den historie kan du læse her.

Selve det at have romerlys med på stadion kan Stig Tøfting godt acceptere, da det er med til at skabe en stemning, forklarer han.

Men så snart de bruges til andet end det, går det af sporet, mener tv-eksperten.

»At der skal være nogle få idioter, der skal ødelægge sådan en kulisse her... Det skal simpelthen bare stoppe. De må have noget selvjustits på tribunerne. Hvis man ser en, som er ved at kaste noget ud, så må man stoppe vedkommende. For det her duer ikke!«

Det underholdende opgør mellem de to ærkerivaler endte med en 4-2 sejr til københavnerne.

Undervejs gjorde en FCK-træner sig noget benmærket under et sidelinjeinterview.

