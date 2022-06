Lyt til artiklen

Tobias Mølgaard er efter fire år i Vejle Boldklub skiftet til AGF.

Men højrebacken har boet i Aarhus de sidste år, og han har i den periode forelsket sig lidt i klubben.

»Jeg har fulgt med i byen. Specielt i sæsonerne, hvor de blev nummer tre og fire, var der eufori i Aarhus. Det er sådan nogle tider, man som udefrakommende synes er fedt at mærke i byen,« siger Mølgaard og fortsætter.

»Det er også derfor, jeg synes, at AGF er så fed en klub. Det er grundet opbakningen og al den fokus, der er på klubben. Som fodboldelsker er AGF en fed klub. Det er en institution i Aarhus, og det er fedt at være en del af nu.«

I AGF skal Mølgaard kæmpe om spilletid på højreback med blandt andre Alexander Munksgaard. Men det er ikke kun på højrebacken, Munksgaard får konkurrence, det er også på hårpragten.

»Frisørmæssigt må jeg se mig slået, det er noget flot hår, han render rundt med. Det må jeg indrømme. I forhold til højrebacken så er det åben konkurrence, og så må den bedste mand vinde. Det er fedt med konkurrence. Det er også derfor, jeg er kommet, fordi det er et fedt konkurrencemiljø. Jeg skal bevise mig i opstarten, og så må vi se, hvordan det lander.«

På Mølgaards første dag skulle holdet igennem et bip-test, og der viste han sig godt frem.

»Den var jeg godt tilfreds med. Det var i en den gode ende. Det var Gift Links eller mig, som klarede sig bedst, men jeg fik ikke helt fat i det. Så det var en god start.«

Nu glæder højrebacken sig bare til at spille for AGF og lære sine nye holdkammerater at kende, som han omtaler som nogle 'søde gutter'.