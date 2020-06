To Brøndby-spillere er testet positive for coronavirus.

Det bekræfter Brøndby tirsdag eftermiddag.

Der er tale om spillerne Samuel Mraz og Simon Hedlund, der er blevet testet positive mandag morgen, hvor hele truppen er blevet testet.

Begge spillere er sendt hjem og opholder sig isoleret fra den øvrige del af truppen, der holder fri både tirsdag og onsdag.

Både Hedlund og Mraz spillere meldes symptomfri, men ingen af dem er med i opgøret søndag mod AaB. I stedet håber Brøndby, at de to angribere bliver klar til opgøret mod FC Nordsjælland, der spilles den 9. juli.

Retsen af truppen møder ind i Brøndby torsdag, hvor alle spillere ud fra et forsigtighedsprincip skal testes igen.

Brøndby ved ikke, hvor Hedlund og Mraz har pådraget sig coronavirus, om de har smittet hinanden eller har fået det via to uafhængige smittekæder.

Simon Hedlund havde tidligere i juni fået fri for at holde bryllup hjemme i Sverige. Der er dog intet, der tyder på, at Hedlund skulle have pådraget sig coronasmitten der, da inkubationstiden fra smitte til symptomer lyder på alt fra to til 14 dage.

Brøndby må undvære Simon Hedlund og Samuel Mraz mod AaB, da begge spillere på grund af de postive coronatests skal sidde over. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Brøndby må undvære Simon Hedlund og Samuel Mraz mod AaB, da begge spillere på grund af de postive coronatests skal sidde over. Foto: Niels Christian Vilmann

»Begge er symptomfrie, og nu følger vi de givende retningslinjer, der er udarbejdet af Divisionsforeningen for personer, der tester positivt. Dette indebærer, at de to spillere skal blive hjemme i syv dage, siden de blev podet, hvilket var i går (mandag 29. juni, red.). Selv om alle de øvrige spilleres test var negative, så tester vi for en god ordens skyld den øvrige spillertrup og stab igen for at eliminere enhver tvivl,« forklarer Brøndby IFs holdlæge, Jonas Vestergaard, til holdets hjemmeside.

Dermed er det altså en svækket Brøndby-offensiv, der skal i aktion mod AaB søndag aften, hvilket cheftræner Niels Frederiksen også erkender.

»Det svækker os naturligvis med Simon og Samuel ude i den kommende kamp, men vi har Jesper Lindstrøm tilbage fra karantæne, og Mikael Uhre spillede sin måske bedste kamp i Brøndby-trøjen i søndags,« siger Frederiksen til hjemmesiden.

FC Nordsjælland, som Brøndby senest mødte i søndagens Superliga-opgør, har på nuværende tidspunkt ingen positive test i truppen, der blev testet mandag.

'FCN kan bekræfte, at alle protokollerne blev overholdt i forbindelse med afviklingen af kampen søndag aften, hvilket blandt andet betyder, at de to klubbers spillere og ansatte blev holdt adskilt fra hinanden på alle tidspunkter med undtagelse af på banen under selve kampen, hvor risikoen for smitte anses som minimal,' skriver FCN på sin hjemmeside.

FC Nordsjælland gør dog ligesom Brøndby og tester hele truppen igen torsdag ud fra et forsigtighedsprincip.