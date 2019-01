Forsvarsspilleren Kian Hansen skal også i de kommende år spille for mesterholdet FC Midtjylland.

Tirsdag har den 29-årige dansker sat sin underskrift på en ny kontrakt, så parterne har papir på hinanden frem til udgangen af 2021. Det oplyser FC Midtjylland på klubbens hjemmeside.

Sportschef Svend Graversen glæder sig over forlængelsen med spilleren, der har spillet 145 kampe for klubbens førstehold.

»Han var en central del af det defensive trekløver, der sikrede os vores seneste mesterskab, og han har en stor andel i den måde, vi angriber kampene på - både i denne sæson og sidste sæson,« siger sportschefen.

Kian Hansen fik sit gennembrud i Esbjerg, og efter klubbens succesfulde europæiske kampagne i efteråret 2013 blev han solgt til franske Nantes, men blev samtidigt udlejet til Esbjerg i halvt år.

Siden spillede han et år i den franske klub, inden han vendte tilbage til Superligaen, da FC Midtjylland købte ham i sommeren 2015.

Det var logisk at underskrive en kontraktforlængelse med danmarksmestrene, siger han.

»Det var ikke så svært for mig at underskrive en ny kontrakt. FC Midtjylland er en fed klub, hvor der sker spændende ting, og de kan godt lide at stikke næsen lidt frem. Det kan jeg godt lide,« siger Kian Hansen.

Han har tidligere spillet to A-landskampe for Danmark. Det var i testkampene mod Rumænien og Frankrig i 2014 og 2015.

