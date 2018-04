Brøndby-ejer Jan Bech Andersen glæder sig over handlen med Frederik Rønnow og fortæller, at han har flere afløsere i kikkeren. Frederik Rønnow er samtidig kun et lægetjek og nogle personlige forhandlinger fra at skifte til den tyske Bundesligaklub Eintracht Frankfurt på en fireårig kontrakt.

Det skriver den tyske klub på deres hjemmeside, der samtidig fortæller, at de forventer at gennemgå det obligatoriske lægetjek med Frederik Rønnow inden for de næste par uger.

Jan Bech Andersen fortalte i sidste uge i et interview på BT, at Frankfurt netop var en af de klubber, der var på blokken i forhold til et Rønnow-salg. Og med handlen så godt som overstået, er det en glad og tilfreds Brøndby-ejer, som BT fanger over telefonen.

»Vi har jo hele tiden sagt, at hvis de rigtige ting kom op, og tiden var rigtig for os alle sammen, så ville vi sælge - og alt peger på, at det er nu, det skal være. Det er dejligt, at vi kan lave sådan en handel, hvor alle er glade og tilfredse,” siger Jan Bech Andersen til BT.

Hovedpersonen selv er dog i de noget mere afdæmpede hjørne og har ikke meget at fortælle, før handlen er helt på plads.

»Jeg har ikke rigtig noget at sige lige p.t. Der mangler stadig nogle ting, før det er helt i orden, så indtil det hele er faldet på plads, har jeg egentlig ikke noget at fortælle,« siger den 25-årige keeper til BT og fortsætter:

»Vi arbejder selvfølgelig på at få tingene gjort hurtigst muligt, men indtil videre, så har jeg ikke yderligere at tilføje. Og det ligger ikke helt fast, hvornår jeg skal derned.«

Et skifte har da også været tæt på i flere omgange, og engelske Crystal Palace fra Premier League har været meget interesseret i danskeren og har lagt flere bud på Frederik Rønnow. Men nu ser et skifte endelig ud til at lykkes, der vil sende den store Brøndby-profil til udlandet.

Tabet af keeperen virker dog ikke til at bekymre Brøndby-ejer, Jan Bech Andersen.

»Vi arbejder hele tiden med, at folk skal videre på et eller andet tidspunkt. Nogle skal vi forlænge med, men dem der skal videre, der har vi hele tiden folk i kikkerten både på den korte og på den lidt længere bane.«

»Og i forhold til Rønnow, så der er absolut et par stykker i kikkerten, så vi ikke står helt på bar bund. Så nej, jeg er ikke nervøs for den, der skal tage over. For hvis jeg var det, så havde vi ikke gjort det.«

I danskerens kommende klub Eintracht Frankfurt er der også glæde at spore.

»Vi har haft gode og konstruktive diskussioner med Brøndby IF, der er endt godt, og vi er blevet enige med spilleren,« fortæller bestyrelsesmedlem i Eintracht Frankfurt Fredi Bobic, der sammen med sportsdirektør Bruno Hübner var rejst til København, til klubbens hjemmeside og fortsætter:

»Med Frederik Rönnow har vi lukket en vigtig position, og vi er helt overbeviste om ham og hans kvaliteter.«

Klubben skriver, at Rønnow får en fireårig kontrakt, hvis han består lægetjekket, og der nås til enighed om de personlige vilkår. Dermed vil keeperen forlade Vestegnen efter denne sæson.