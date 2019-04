Da Esbjerg og OB tirsdag var i direkte duel om Superligaens tredjeplads, var det alt andet end en flot affære.

Godt nok stod der en halv storm over Blue Water Arena, men spillet var lige så slemt at se på, som når en fisker efter flere måneders sejlads endelig får fast land under fødderne. Der var ingen af de to hold, der for alvor satte spillet i kampen, og der var lige så langt mellem de store chancer, som der har været pointmæssigt til en sølvmedalje i år.

1. Bronzemedaljerne er på tilbud

Siden Superligaen startede med at spille 33 runder i 95/96-sæsonen, har de 'billigste' bronzemedaljer kostet 51 point. I år kan de meget vel være endnu billigere, hvis vi altså stopper ligaen om to runder. For Esbjerg skal nu vinde over både Brøndby og FC Nordsjælland, hvis de vil over det historisk, lave pointtal. Men så man kampen mellem Esbjerg og OB tirsdag aften, giver det god mening, at der kan blive slået et par procenter af prisen på bronzen. Der har ganske enkelt ikke været et hold i år, der har haft kvaliteten til at tage kampen op med både FC Midtjylland og FC København over hele sæsonen - eller for alvor slå hul til de andre konkurrenter.

2. Esbjerg mangler bomberen

Joni Kauko er stadig topscorer i Esbjerg. Og den præstation skal på ingen måde nedgøres. Han har måske været Esbjergs største profil i år. Men vil man vinde medaljer og gøre sig forhåbninger om europæisk gruppespil, kræver det at man har en angriber, der er garant for minimum +10 scoringer i en sæson. Og gerne endnu flere. Sådan en har Esbjerg ikke lige nu. Adrian Petre har rigtigt nok scoret syv mål i sæsonen - og Yuri Yakovenko fem. Anders Dreyer havde med garanti pyntet ikke kun på Esbjergs offensiv - men bestemt også i Superligaen.

3. Den fynske feberdrøm

Det er vel kun AGFs fans, der er hårdere prøvet end OBs fans de seneste år. Siden fynboerne snuppede sølvet for tredje år i streg i 10/11-sæsonen har der været langt mellem de store opture i Odense. Men i år er chancen for bronzen igen en realistisk mulighed. Efter de mange års mareridt, må det føles som en feberdrøm, næsten at kunne smage metallet. Men OB ligner et hold, der er tæt på at snuble på målstregen. Efter fem kampe i mesterskabsspillet har fymboerne stadig ikke vundet en kamp, og det bliver ikke lettere i weekenden, når de møder FC København. Gummiben?