Corona-krisen kradser i dansk fodbold, og nu har en af tv-markedets største sportsrettighedsindehavere, Nent, valgt at sætte en midlertidig stopper for betalingen til sportsbegivenheder, som er udskudt på grund af det verdensomspændende virusudbrud.

»Vi foretager ikke nogen yderligere betalinger for begivenheder, som er blevet udskudt, og hvis udskydelserne fører til aflysninger, forventer vi, at rettighedsejerne honorerer deres kontraktlige forpligtelser og refunderer de betalinger, vi allerede har foretaget,« citeres Nents administrerende direktør, Anders Jensen, for at sige i en pressemeddelelse.

Meldingen kan tolkes som en tikkende bombe under Superligaen, der er suspenderet. Men da B.T. fangede Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, var han ikke orienteret om Nents udmelding.

»Til Anders Jensens udtalelse har jeg egentlig kun én kommentar: Vi har et kontraktgrundlag, som aftalerne skal håndteres efter. Det kontraktgrundlag opfylder vi, og det gør vores partnere selvfølgelig også,« sagde han.

Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen (tv) sammen med Allan K. Pedersen, der tidligere har været direktør i Superliga-klubben FC Nordsjælland. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen (tv) sammen med Allan K. Pedersen, der tidligere har været direktør i Superliga-klubben FC Nordsjælland. Foto: Søren Bidstrup

Han vil ikke udtale sig om, hvorvidt han ser Nents udmelding som et kontraktbrud.

»Det har jeg ingen kommentar til. Vores klare mål inden sæsonafslutningen er, at vores klubber spiller alle de planlagte kampe.«

Tv-pengene er en vigtig bestanddel i Superliga-klubbernes samlede økonomi. De udbetales ifølge B.T.s oplysninger i rater henover sæsonen.

»Det er et internt anliggende, som jeg ikke har lyst til at udtale mig om. Det er indiskutabelt, at verdenssamfundet i øjeblikket er i krise. Hvad angår de danske topklubber håber jeg, at de klarer sig helskindet igennem den, men det er en væsentlig økonomisk udfordring for alle,« sagde Claus Thomsen.

Hobro IK's bestyrelsesformand Lars Kühnel, til venstre i billedet, befandt sig på tilskuerpladserne under klubbens Superliga-kamp mod Esbjerg fB 8. marts. Foto: Bo Amstrup Vis mere Hobro IK's bestyrelsesformand Lars Kühnel, til venstre i billedet, befandt sig på tilskuerpladserne under klubbens Superliga-kamp mod Esbjerg fB 8. marts. Foto: Bo Amstrup

Corona-krisen giver store rystelser blandt Superliga-klubberne.

»På den korte bane skal vi nok klare os økonomisk, men på den længere må vi erkende, at fundamentet er usikkert,« siger Hobro IKs bestyrelsesformand, Lars Kühnel.

Han krydser fingre for, at sæsonens kampe bliver gennemført som planlagt.

»Både sportsligt og økonomisk vil det være meget skidt, hvis Superligaen bliver lukket ned nu,« siger Lars Kühnel.

Thomas Bælum, billedet, er administrerende direktør i Superliga-klubben AaB. Foto: Henning Bagger Vis mere Thomas Bælum, billedet, er administrerende direktør i Superliga-klubben AaB. Foto: Henning Bagger

Samme holdning har AaBs administrerende direktør, Thomas Bælum.

»Det optimale for alle vil være, hvis Superligaen kan genoptages 1. april. Men det er desværre nok ikke realistisk,« siger han og tilføjer:

»Med hensyn til de økonomiske konsekvenser, corona-krisen får for os, er det endnu for tidligt at komme med en præcis udtalelse. Men vi ved, at konsekvenserne er i millionklassen. Alt i fodboldverdenen hænger økonomisk sammen. Jeg tror, det er vigtigt for alle aktører at forstå, at det får stor indflydelse på hele værdikæden, hvis der er nogen, der pludselig beslutter sig for at trække sig ud. Der er ingen, der har interesse i, at guldtæppet bliver trukket væk. Det hele handler om kommunikation, og at man ikke begynder at handle i panik,« siger Thomas Bælum, der har det fint med, at den danske regering er på vej med en kompensationspakke.

»Der bliver en regning, der skal betales, og den er vi fra regeringens side nødt til at få hjælp med. Ellers kommer vi ikke i mål,« lyder Thomas Bælums slutreplik.