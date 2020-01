De har kæmpet sammen og mod hinanden på fodboldbanen.

Nu står Thomas Thomasberg og Superligaklubben Hobro over for hinanden i retten.

Ifølge Nordjyske er en tvist om feripenge endt i en civil retssag. Tirsdag sad de derfor over for hinanden ved Retten i Aalborg.

Thomas Thomasberg var i halvandet år træner i Hobro, inden han i sommeren 2018 skiftede han til Randers FC, og det er ham, der mener, at han har penge til gode.

»Man er jo altid berettiget til sine feriepenge, men vi er uenige om, hvordan aftalen er skruet sammen, og om det er Hobro eller Randers, der skal betale mig,« siger han til Nordjyske.

Hvor stort et beløb, det drejer sig om, vil han ikke oplyse.

Dengang Thomas Thomasberg i sommeren skiftede til Randers FC foregik det heller ikke helt gnidningsfrit mellem træneren og Hobro.

På grund af kontraktens udformning ville et skifte fra den ene Superligaklub til den anden først kunne ske med et varsel på tre måneder.

Thomas Thomasberg har for nylig forlænget sin kontrakt med Randers FC.

Klubberne endte dog med at finde en løsning efter at have forhandlet en kompensation på plads.

Og der har været flere knaster mellem Randers FC og Hobro i løbet af de seneste år, blandt andet ved spillersalg.

Derfor siger Hobros bestyrelsesformand, Lars Kühnel, til Nordjyske, at sagen om feriepengene nok nærmere er et udspring af, at 'der har været en del sager frem og tilbage mellem os og Randers i tidens løb'.

Sagen ventes ifølge Nordjyske at blive afgjort inden for de kommende tre uger.