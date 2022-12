Lyt til artiklen

Verdens mest smertefulde lidelse.

Sådan betegner den tidligere Lyngby-træner Christian Nielsen det helvede, som han lever under i dag, efter han blev ramt i hovedet af en bold tilbage i 2020.

Til Bold.dk fortæller han, at den kraftige hjernerystelse fortsat hæmmer ham virkelig meget. Han har blandt andet også problemer med synet og med at åbne munden mere end to centimeter.

»Jeg har fået 76 sprøjter i ansigtet med lokalbedøvelse, binyrebark og botox. Både for at tage smerterne op i hovedet, men også for at kæben overhoved kan slappe af,« siger han i Bold.dk-podcasten 'Tæt på'.

Nielsen blev fyret lidt over en måned efter uheldet.

»Christian er en klubmand, og han har været med i en af de mest fantastiske perioder i Lyngby Boldklub i mange årtier. Det skylder vi ham en kæmpe tak for, og på bundlinjen står, at Christian på trods af årets resultater tog stafetten på et meget svært tidspunkt og formede en utrolig oprykning og også lykkedes med at overleve det første år i Superligaen. Vi ønsker Christian al muligt held og lykke fremover,« lød det fra Lyngbys adm. direktør Andreas Byder.

Lyngby lå på daværende tidspunkt nummer 12 i Superligaen med blot fire point i 13 kampe.

I dag må træneren væbne sig med virkelig stor tålmodighed for at komme tilbage til hverdagen, og han må for nu melde fra til alle sociale arrangementer, da hovedet ikke kan klare belastningen.