Det endte helt galt for den tidligere Superliga-topscorer Erik Bo Andersen for år tilbage.

I 2013 gik den tidligere AaB-angriber nemlig konkurs efter investeringer i henholdsvis Sunset Boulevard og et byggeprojekt, der begge gik i vasken.

Det skriver DR Sporten.

Erik Bo Andersen – eller 'Røde Romario' som AaB's fans kaldte ham i 90´erne – endte med at tabe et større millionbeløb på investeringerne, som i sidste ende kostede ham hans fodboldformue, biler og det dyre sommerhus til en værdi af syv millioner danske kroner.

Erik Bo Andersen (tv.). Foto: NILS MEILVANG

»Tiden op til konkursen er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg havde absolut ingen kontrol over noget som helst,« fortæller han i et stort interview med DR Sporten.

Han var stresset, og tankerne fløj rundt i hovedet på ham i den periode, mens banken krævede pengene betalt ved kasse 1.

Perioden gjorde, at han han røg ind i et uønsket vægttab, hvor han endte med at tabe otte kilo på kun tre måneder.

I dag er 50-årige Erik Bo Andersen dog kommet ovenpå igen efter konkursen for syv år tilbage.

Erik Bo Andersen. Foto: PALLE HEDEMANN

Han arbejder i dag med boliginvesteringer og har sit eget firma. Noget, der igen har gjort ham til millionær, lyder det.

Erik Bo Andersen blev topscorer i den bedste danske fodboldrække i 1995, hvor han var med til at vinde guld med AaB.

Karrieren bragte ham herefter vidt omkring med ophold i blandt andet skotske Rangers, Duisburg i Tyskland inden returen til Danmark med ophold i OB og Vejle.