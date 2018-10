Han var med til at vinde pokalfinalen som Viborg FF-spiller i 2000 over AaB, og har repræsenteret danske fodboldklubber som Randers FC, Aarhus Fremad og Vejle Boldklub. Nu er Jan Larsen død blot 46 år gammel.

»Det er en meget trist nyhed,« siger den tidligere landsholdsspiller Michael Gravgaard, der nåede at træne sammen med Jan Larsen i Viborg FF.

»Jan var en gennemført god fyr. Men det var ikke kun som fodboldspiller, jeg lærte ham at kende. En overgang var vi i kortklub sammen,« fortæller Michael Gravgaard.

Han har på internetmediet Twitter lavet et opslag om den triste nyhed:

Har her til morgen erfaret en (hold)kammerat fra min Viborg tid er gået bort kun 46 år gammel pga sygdom hvil i fred Jan, og mine dybeste medfølelse til familien. Hermed en opfordring til at bidrage til #knækcancer kampagnen — Michael Gravgaard (@MJGravgaard) 27. oktober 2018

»Desværre var Jan ramt af kræft. I øjeblikket kører kampagnen 'Knæk Cancer', og den vil jeg gerne være med til at sætte fokus på. På et tidspunkt var jeg selv ramt af den frygtelige sygdom, men heldigvis er jeg raskmeldt,« siger Michael Gravgaard.

Viborg FF roser på sin hjemmeside Jan Larsen:

»Han var VFF-spiller i perioden 1999-2002, og vil til evig tid have en helt særlig plads i historien, da han var med på holdet, der sikrede klubbens største triumf i nyere tid med pokalsejren i år 2000.«

»Efter fodboldkarrierens afslutning har Jan Larsen boet i byen, og har indtil for få år siden også spillet old boys-fodbold for Viborg FF,« skriver klubben blandt andet.«

Det er med stor sorg, at Viborg FF har modtaget beskeden om, at vores tidligere spiller Jan Larsen er gået bort alt for tidligt. #viborgff pic.twitter.com/ho7JiujtMD — Viborg FF (@viborgff) 26. oktober 2018

Jan Larsen spillede også i Randers FC, der ligeledes har skrevet om dødsfaldet på sin hjemmeside:

»En ukuelig fighter og en herlig fyr er ikke længere iblandt os. Jan Larsen, der i 2004 var med til at sikre oprykning, døde torsdag som blot 46-årig efter i den seneste tid at have kæmpet med sygdom. Jan Larsen kom til Randers Freja i 2002 og var altså med, da Randers FC blev dannet i 2003 og med til at forme den i de spæde år, hvor det også blev til den første oprykning til Superligaen i 2004. Han spillede 36 kampe og scorede 3 mål for Randers FC. I sommeren 2005 skiftede han til HB Torshavn på Færøerne, inden han stoppede den professionelle fodboldkarriere i begyndelsen af 2006.«