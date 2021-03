20 dages fængsel. Der dog gøres betinget i en prøveperiode på et år.

Sådan skal en tidligere Superliga-spiller straffes, fordi han krænkede en mindreårig skolepiges blufærdighed.

Det afgjorde en domsmandsret ved Retten i Roskilde torsdag eftermiddag.

Fodboldspilleren var ikke selv til stede i retten. Hverken da dommen blev afsagt, eller da retten i løbet af dagen hørte vidneforklaringerne fra de to skolepiger, som han ifølge tiltalen var anklaget for at have krænket. I det ene forhold blev han dog frifundet.

Han havde ifølge sin forsvarer - advokat Karoline Normann - »af forskellige årsager« ikke mulighed for at komme. Forsvareren ønskede ikke over for B.T. at komme nærmere ind på, om fodboldspilleren eksempelvis nu befinder sig i udlandet.

Superliga-spilleren har undervejs i sagen været beskyttet af et navne- og identifikationsforbud, og det besluttede retten trods B.T.s protest at forlænge under en eventuel anke af byretsdommen til Østre Landsret.

Derfor kan det fortsat ikke oplyses, eksempelvis hvilke klubber han har spillet for.

Fodboldspilleren var tiltalt for at have krænket blufærdigheden hos to piger på henholdsvis 13 og 14 år. Ifølge anklageskriftet sendte han dem begge billeder via det sociale medie Snapchat.

Via sin forsvarer nægtede han sig fra retssagens start skyldig i at have krænket begge piger.

Fodboldspilleren sendte ifølge anklageskriftet først flere billeder af sin afklædte krop på Snapchat til en pige på 13 år. Han skal også have efterspurgt billeder af hende i undertøj og bikini og blandt andet spurgt, om hun var moden af sin alder.

Det skete på et ikke nærmere bestemt tidspunkt fra 27. december 2019 til 5. januar 2020.

Dette forhold blev han dog frifundet for, da retten ikke mente, at hverken billederne i sig selv eller den tekst, som ledsagede dem, var en strafbar krænkelse af pigens blufærdighed.

Den anden pige var 14 år, da spilleren ifølge anklageskriftet på Snapchat sendte tre billeder af sit erigerede lem og blandt andet skrev: 'Du må bare lege lidt med'.

Samtidig sendte fodboldspilleren en video, hvor han masturberede og skrev 'ville du ikke gerne have min pik oppe i dig lige nu da'. Det skete 27. marts sidste år

Forklaringerne fra de to piger blev under domsmandssagen afgivet bag lukkede døre og er derfor hemmelige for offentligheden. Den ene pige mødte selv op i retten i selskab med sine forældre, mens den anden pige afgav forklaring på en videooptaget afhøring, der blev afspillet for retten,

Af anklagerens afsluttende procedure fremgik det, at den voksne Superliga-spiller tilsyneladende udgav sig for at være teenager og forsøgte at lokke pigerne til at sende ham pirrende billeder.

Til sidst fik den ene af pigerne dog angiveligt nok og skrev direkte til ham, at han skulle stoppe og finde en på sin egen alder.

Det er ikke i detaljer blevet oplyst, hvordan kontakten mellem de to skolepiger og Superliga-spilleren opstod. Dog tyder det på, at han så deres billeder på Instagram, likede dem og herefter fik kontakt til pigerne via Snapchat.

Den 14-årige pige skal modtage en erstatning på 8.000 kr. fra fodboldspilleren for hans krænkelse af hendes blufærdighed.