Mens FC Københavns spillere pustede ud med en restitutionstræning, var der en ny spiller med på træningsbanen torsdag.

Jakob Haugaard løb nemlig rundt som en del af FC Københavns målmandstræning dagen efter, at Hillerød var ved at skabe en lille pokalsensation mod de danske mestre, der skulle ud i straffesparkskonkurrence for at sende 2. divisionsholdet ud.

Her var Jakob Haugaard ikke med, men det var han til gengæld på Jens Jessensvej sammen med gårsdagens FC København-helt Kalle Johnsson.

Her trænede den 27-årige målmand med, efter han denne sommer blev transferfri, da kontrakten med Stoke ophørte.

Jakob Haugaards træning med FC København sker i kølvandet på, at de danske mestre torsdag aften kunne fortælle, at målmand Sten Grytebust er seneste mand på skadeslazarettet, da han skal opereres inden for de næste par dage.

Det var dog ikke en decideret prøvetræning for Jakob Haugaard, forlyder det fra FC København.

Meldingen lyder på, at Haugaards træning med FC København er uden nogen forpligtelser. Manager Ståle Solbakken afventer stadig, hvor lang en pause, Sten Grytebust står over for efter sin operation.

Jakob Haugaard har fem Premier League-kampe på cv’et fra tilbage i 2016, men nu er han altså uden kontrakt, og derfor kan han også træne problemfrit med i FC København.

Men den 27-årige målmand har ikke lagt skjul på, at han meget gerne vil have, at danske klubber ringer til hans agent. Og han har også ledt efter et sted at træne.

»Det er klart, jeg savner at få lov til at træne og spille kampe. Vi undersøger nu her, om det er muligt at komme ind og træne og holde mig i gang et sted for at få lidt fodbold tilbage i handskerne.«

»Jeg er overbevist om, at det går hurtigt, når jeg først kommer i gang - så er jeg i rytmen igen,« sagde Jakob Haugaard til tipsbladet.dk for en uge siden.

Nu får han så i hvert fald lov til at træne lidt med i FC København.