Et af søndagens helt store samtaleemner i Superligaen var de tilråb, Viktor Fischer blev mødt med på Odense Stadion.

Og nu fortæller en tidligere OB-spiller, at det ikke er første gang, en gruppe fans fra Fyn er efter FCK-profilen.

'Sidste gang FCK var på besøg i Odense, spillede jeg (Fun fact), men den er god nok. Hele 90 minutter endda. Under kampen ville jeg lyve, hvis jeg sagde, jeg ingenting hørte.'

Sådan skriver den 18-årige Mathias Jørgensen i et opslag på Twitter, hvor han fortæller, at det ikke var pæne råb, han hørte.

'Men desværre hørte jeg en hel tribune i Odense synge homofobiske sange om Viktor Fischer. Desværre!' skriver Mathias Jørgensen i sit tweet.

Opslaget kommer i kølvandet på de scener, der udspillede sig søndag aften efter FCK's sejr over OB. For her jublede Viktor Fischer ned mod OB's fans, som han kyssede ned til, og efterfølgende forklarede han, at det var som følge af homofobiske tilråb, at han gav igen.

»De prøver at bruge det til at vinde. Det kan de ikke. Jeg vinder alligevel. Og så må de få en reaktion på det, de skodhoveder, der i 2019 synes, at det er en nedværdigende sang. Det er jo helt gak-gak. Kom nu videre,« fortalte Viktor Fischer efter kampen.

Her fortalte han også, at han oplevede lignende tilråb sidste gang, FCK var på besøg i Odense, og den udlægning bakker Mathias Jørgensen altså op om med sit tweet.

I kommentarsporet på opslaget, som er blevet delt mange gange, påpeger nogle, at det ikke var hele tribunen, der sang. Men her understreger Mathias Jørgensen, at det er ligemeget, hvor stor en gruppe der er tale om.

'Én ting er sikkert! Det gik i kor, og det nåede hele vejen ned til banen. Så om det var hele afsnittet eller kun nogle få, det er vel bedøvende ligemeget. Det burde slet ikke komme så langt!' skriver Mathias Jørgensen, der i dag spiller for Red Bulls i New York, om den tidligere kamp i Odense, som han refererer til.

Han er ikke den eneste fodboldspiller, der har udtalt sig efter episoden. Det samme har Silkeborgs forsvarsspiller Simon Skou Jakobsen, der også røg til tasterne på Twitter.

'Homofobi kan ikke ties ihjel. Odense er ikke det eneste sted, der bliver sunget sange med den ordlyd. Langtfra, desværre. Og det skal stoppes,' skrev han efter søndagens kamp.

Mandag er der kommet en officiel udmelding fra OB's fangruppe.

'Under gårsdagens kamp mod FCK var der på RMN-tribunen en episode, hvor en gruppe tilskuere sang mod Viktor Fischer, at han er homo. Det er vigtigt for De Stribede at gøre opmærksom på, at det ikke er en sang, der blev startet af os, og vores mand i capotårnet forsøgte aktivt at starte en ny sang for at overdøve det, hver gang denne sang mod Fischer blev startet op,' skriver fanklubben.

Her bliver det også understreget, at sange, som dem Viktor Fischer blev udsat for, ikke er i orden.

'Vi som fanklub kan ikke holde styr på, hvad der bliver råbt eller sunget på hele RMN-tribunen, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad der står i vores magt for, at tilråb som disse bliver stoppet fuldstændigt, da vi hverken kan eller vil acceptere dette,' skriver klubben i meddelelsen, der også er underskrevet af FC Københavns fanklub. Derudover understreger fanklubben, at de tager stærkt afstand til både homfobi og racisme, og de håber, andre klubber vil støtte op.

Også FC København er kommet med en officiel udmelding i sagen, og også her tager de afstand fra homofobi.

'Vi har efter kampen evalueret situationen og sender vores observationer videre til OB for at bistå dem i deres interne undersøgelse af sagen. Vi ved, at alle i Odense Boldklub, præcis som vi, tager afstand fra homofobi, og derfor vil vi hellere bruge energien på løsninger end indberetninger mod klubben,' skriver FCK.

Samtidig oplyser hovedstadsklubben, at de også kommer til at handle lidt på det.

'Vi vil ligeledes tage en dialog med vores egne fans og opfordrer også alle andre klubber og øvrige interessenter i dansk fodbold til at tage en konkret diskussion om den her problemstilling, så ingen længere skal høre på den slags tåbeligheder på de danske fodboldstadioner - og selvfølgelig heller ikke andre steder,' skriver klubben.