Spørger man tidligere holdkammerater til Martin Retov, er der én ting, der absolut stråler ud af den nye midlertidige Brøndby-træner.

Vindermentalitet.

Sådan lyder det fra den tidligere fodboldspiller Mads Agesen, der var holdkammerat med Martin Retov i AC Horsens. Agesen var ikke bekendt med forfremmelsen af Retov, da B.T. Sport fanger ham kort efter, Brøndby offentliggjorde nyheden.

»Et ord, der hurtigt popper frem for mig, er vindertype. Man kunne godt mærke, da vi var i Horsens sammen, at han havde det her vindergen,« lyder det fra Mads Agesen.

Mads Agesen (tv) og Martin Retov (th) fra deres fælles tid i AC Horsens. Her i kamp med tidligere Brøndby-spiller Simon Makienok. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Mads Agesen (tv) og Martin Retov (th) fra deres fælles tid i AC Horsens. Her i kamp med tidligere Brøndby-spiller Simon Makienok. Foto: Torkil Adsersen

Samme melding kommer fra Lasse Kryger, der var i AC Horsens i samme periode som Retov og Agesen.

»Retov er en rigtig god fyr. Han er også sådan en rigtig Brøndby-dreng. Han kan godt lide at drille folk og hygge sig, men han er også en vindertype. Da vi var på træningsbanen og under kampene, havde han det der vindergen, der også bragte ham langt,« siger Lasse Kryger.

Tirsdag eftermiddag blev det offentliggjort, at Martin Retov overtager cheftrænerjobbet i Brøndby midlertidigt, da Brøndby mandag valgte at fyre Alexander Zorniger.

Retov skal arbejde tæt sammen med Matthias Jaissle, der ligesom Retov var assistent under Zorniger.

Blå bog: Martin Retov Født: 5. maj 1980 i Rødovre Aktive karriere:

Ungdom: Rishøj IF, Køge. Senior:

1999-2002: Køge

2002-2008: Brøndby

2008-2010: Hansa Rostock

2010-2015: AC Horsens Meritter: Dansk mester 2005, pokalvinder 2003, 2005 og 2008 med Brøndby. A-landskampe/mål for Danmark: 6/0. Trænerkarriere:

2015-2016: Assistent for AGF's U17-hold

2016-2017: Assistent for Brøndbys U17-hold

2017-2019: Assistent for Brøndbys førstehold

2019: Cheftræner i Brøndby Kilder: dbu.dk, brondby.com /ritzau/

Fra træningsbanen og kampene i AC Horsens har Lasse Kryger oplevet en leder i Martin Retov. Derfor overrasker det ham ikke, at Retov er gået trænervejen i første omgang.

»Han var jo en typisk defensiv midtbane, der ville dirigere og have bolden. Det var han virkelig dygtig til, og det tror jeg, han vil bringe med ind i sin trænergerning. Han var sindssygt dygtig taktisk, og Johnny Mølby tog ham ofte med på råd i Horsens. Det falder ham helt naturligt,« siger Lasse Kryger.

Mads Agesen glæder sig over forfremmelsen af sin tidligere holdkammerat, som han forudser kommer til at gøre det fint i Brøndby.

»Set fra min egen lille andedam er det et godt match. Retov har Brøndby-DNA'et og kender historien. Det ser fornuftigt ud. Jeg tror, at han først vil kigge på det defensive. De skal tilbage og have en base, de stoler på. Enhver kan se, at det ser ret hullet ud lige nu,« siger Mads Agesen, der også fremhæver Retovs personlighed.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

»Han er en utroligt behagelig person. Han er vellidt af alle omkring sig, og når det er tilfældet, kan man også sige sin ærlige mening og skære igennem uden at frygte, at man bliver set på som en idiot. Han har de menneskelige kompetencer på plads,« siger Mads Agesen.

Samtidigt tror Lasse Kryger på, at det ikke nødvendigvis bliver et totalt farvel til den velkendte Zorniger-stil.

»Han har også været mange år i Tyskland. Han har måske lidt af det samme som Zorniger med, at han kræver meget af sine spillere og vil have, at de skal præstere. Men det bliver nok ikke på samme måde på Zorniger, der - som jeg kan forstå - har arbejdet mere under frygt. Men Retov vil stadig kræve meget af dem,« siger Lasse Kryger.

Den nye trænerduo tager hul på første træning i spidsen for Brøndby onsdag formiddag.