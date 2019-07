Jens Stage har stadig venner i AGF-truppen, og her er man overraskede over mandagens nyhed.

»Jeg har godt læst lidt om det. Nu kender jeg ikke hele sagens omfang, men jeg synes, det er tragisk,« siger AGFs Jakob Ankersen til TV3 Sport om situationen med sin gamle holdkammerat.

Den nye FC København-spillers lejlighed i Aarhus er natten til søndag blevet udsat for hærværk og brandstiftelse.

To personer var til stede i lejligheden, men der er ikke blevet oplyst, hvem det var. De er desuden ikke kommet noget til.

Jakob Ankersen i kamp mandag mod Hobro. Foto: Henning Bagger

»Det er forfærdeligt, at det kan ske i dansk fodbold. Det er sådan noget, man hører om lidt mere øst på. jeg håber, de finder dem, der har gjort det, og de kan få deres straf,« sagde Jakob Ankersen før AGFs 1-1-kamp mod Hobro mandag.

»Vi har ikke snakket så meget om det. Vi fik det lige kort at vide, da vi mødte ind på Fredensvang. Det kommer nok i løbet af ugen. Men der er klart, at de første reaktioner har været - ikke chokeret, men lidt 'nå, okay, det sker også i Danmark'. Jeg synes, det er pinligt,« fortsætter han.

Østjyllands Politi har ikke villet bekræfte over for Ritzau, om der har været tale om Jens Stages lejlighed, men forklarer i stedet at man tager sagen alvorligt.

De kan derfor heller ikke bekræfte, om hærværket har direkte forbindelse til folk, der er sure på Jens Stage over skiftet til FC København. Du kan her se video fra natten til søndag, hvor politi og brandvæsen var til stede ved Jens Stages lejlighed.

Billeder fra Eckersbergsgade i Aahurs natten til søndag. Foto: presse-fotos.dk

Jakob Ankersen føler sig overbevist om, at det dog er tilfældet, og at det ikke er noget, han selv vil bekymre sig over kunne ske mod ham.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, det har lidt at gøre med, at Stage er en Aarhus-dreng, og han har en lidt anden plads i hjertet på Aarhus-folket end os, der ikke kommer fra Aarhus. Jeg tror, det har lidt med det at gøre. Så det er jeg ikke nervøs for,« siger han til TV 3 Sport.

Østjyllands Politi oplyser til Ritzau, at de gerne modtager tip fra vidner, der kan have set noget omkring klokken 02.00 i Eckersbergsgade i Aarhus, hvor der er blevet smidt en genstand gennem en rude på lejligheden og forsøgt en mindre brandstiftelse.

AGF kommer på fredag på besøg på Jens Stages nye hjemmebane i Parken, når de møder FC København.