Jesper Christiansen er på ingen måde i tvivl.

»Det ødelagde min karriere.«

Sådan lyder det fra den tidligere FCK-keeper i 'Superligahjørnet' om en situation, der blev afgørende for hans karriere.

Tiden skal skrues tilbage til 30. august 2009, hvor FCK mødte Brøndby i Parken.

En bold blev i overtiden sendt ind i feltet, og Jesper Christiansen stormede ud for at gribe den. Men han stødte sammen med Brøndbys Mikkel Bischoff og blev sendt i græsset, hvor han vred sig i store smerter.

Dagen efter kom dommen. En delvis overrevet sene i musklen bag på overarmen og seks ugers pause.

»På det tidspunkt er der rigtig meget interesse fra udlandet. Jeg tror, jeg har den bedste tid i min karriere. På det tidspunkt er Thomas Sørensen kommet på bænken i Aston Villa, og jeg har snakket med Morten (Olsen, red.) om, at så længe han er på bænken, er det mig, der er førstemålmand på landsholdet. Så det var ligesom det hele, der ramlede,« forklarer Jesper Christiansen.

»Det var alle de drømme. Fra jeg havde været med omkring landsholdet fra år 2000, hvor jeg stod i skyggen af Sørensen rigtig mange år. Og jeg havde følelsen af, at nu var det rigtig tæt på. Nu lå det i hvert fald i mine egne hænder. I min verden ramlede det hele dér.«

Det var dette sammenstød med Mikkel Bischoff, der ødelagde alt for Jesper Christiansen. Foto: Keld Navntoft Vis mere Det var dette sammenstød med Mikkel Bischoff, der ødelagde alt for Jesper Christiansen. Foto: Keld Navntoft

Efter sammenstødet måtte Jesper Christiansen overlade pladsen i buret til Johan Wiland.

En plads, svenskeren fik erobret og holdt fast i, da han blot bliver bedre og bedre.

Men Jesper Christiansen var klar til at tage kampen op. Det eneste han havde i hovedet var, at han skulle have pladsen tilbage.

»Da jeg er klar til at spille igen, føler jeg selvfølgelig ikke, jeg får min chance for at komme tilbage i målet, og forståeligt nok fra Ståles side gør Wiland det godt, så hvorfor skal han skifte? Men i mit hovedet har jeg spillet derinde i over 200 kampe, og jeg syntes, jeg havde fortjent at få en chance for at komme tilbage,« siger den i dag 42-årige Jesper Christiansen, der den kommende sommer skulle med landsholdet til VM-slutrunden.

Jesper Christiansen måtte bæres fra banen i smerter. Foto: Keld Navntoft Vis mere Jesper Christiansen måtte bæres fra banen i smerter. Foto: Keld Navntoft

Det kom han også. Bare ikke som førstemålmand, og for Jesper Christiansen har situationen med Mikkel Bischoff kørt inde i hovedet flere gange.

Hvad hvis han var blevet på stregen og ikke var stormet ud for at gribe bolden? Hvad hvis det hele ikke var sket?

»Men igen, det hele kan ramle, og det er også sket for mange andre end mig. Nogle er måske aldrig kommet i gang på banen igen. det havde jeg heldigvis mulighed for. Men det er klart, det er stadig noget, der nager mig og gør ondt at tænke på,« siger den tidligere målmand.

Jesper Christiansen stoppede sin karriere i begyndelsen af 2018, efter det et par måneder forinden var blev til en enkelt pokalkamp for AB. Efter tiden i FCK skiftede han til Elfsborg i 2010. Herefter gik turen til OB i 2012 og to år senere til Vendsyssel, inden han stoppede karrieren i AB.