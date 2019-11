Den tidligere FCK-spiller André Bergdølmo har været udsat for mordtrusler.

Det fortæller han i et interview med VG, hvor han kommer ind på, at det var ilde set i Afrika, at han gik på leopardjagt under sin licensjagt i Zimbabwe for 18 år siden.

»Der var en masse postyr. Og jeg fik mordtrusler over telefonen. Men når jeg snakker om det i dag, har jeg en god forklaring. Jeg havde en CITES-licens fra Genevé, som bruges til at regulere jagt på truede dyrearter, og den blev udstedt efter anmodning fra de zimbabwianske myndigheder,« forklarer André Bergdølmo til VG.

Nordmanden fortæller, at interessen for at gå på jagt efter leoparder stammer fra dengang, han spillede i Rosenborg. Det var i 1997 - 2000.

Bergdølmo fik mordtrusler for sin jagt. Foto: Lars Møller Vis mere Bergdølmo fik mordtrusler for sin jagt. Foto: Lars Møller

I dag står den udstoppede leopard i hans hjem i Norge. André Bergdølmo oplyser, at netop den leopard, han skød, var en af to leoparder, der skulle lade livet i det område, han var på jagt, fordi to hanleoparder kæmpede om det samme territorium.

Det kostede samtidig André Bergdølmo kassen at holde 27 personer beskæftiget med al kost og logi osv. i de to uger, han brugte på at jage dyret.

»De mennesker, som kontrollerer jagten i Zimbabwe, har været smarte. I stedet for, at en af leoparderne skal dø i kamp mod en anden, inviterer de nogle idioter ned fra Europa, som betaler tusindvis af kroner for at skyde en af leoparderne,« tilføjer han.

André Bergdølmo stoppede sin karriere i 2008 og er i dag 48 år gammel.