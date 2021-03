Han var blot 20 år gammel og havde med egne ord haft 'sin værste aften i karrieren'.

Og da Jakob Busk efter kampen tjekkede sin Instagram-profil, blev det bestemt ikke mere opmuntrende, for her var det væltet ind med grimme beskeder, afslører han i et opslag på Instagram.

Tiden skal skrues tilbage til 2. marts 2014, hvor FC København med Jakob Busk på mål tog imod FC Midtjylland. Her tabte hjemmeholdet med 1-5 i en kamp, hvor Jakob Busk lavede to drop, og Olof Mellberg lavede selvmål.

Det fik en bruger til at sende en grim besked i målmandens retning.

'Du udtaler, du har grebet chancen tidligere? Hvornår? Du fejlede også de andre kampe. Du har ikke det fysiske format til at være keeper på topniveau. Du er ikke intelligent nok, ikke højden og mentalt er du en bangebuks,' skriver brugeren blandt andet i beskeden, som Jakob Busk har delt på Twitter.

'Fedt med fokus på folks adfærd på internettet. Fair at være uenig og kritisk, men husk, der altid gemmer sig et menneske bag. I det her tilfælde en 20-årig dreng, som netop havde haft sin værste aften i karrieren,' skriver Jakob Busk til opslaget med en af de beskeder, han modtog på Instagram.

Afsenderen af beskeden opfordrede blandt andet den tidligere FCK-keeper til at melde fra resten af sæsonen.

'Hvis du får chancen igen, og du inkasserer flere mål – kan du forestille dig, hvor hadet en lille knægt du kommer til at fremstå (som, red.). (...) Du fylder intet. Man the fuck up, og arbejd med din fysik. Bangebuks!' lyder det desuden i beskeden.

Fedt med fokus på folks adfærd på internettet. Fair at være uenig og kritisk, men husk der altid gemmer sig et menneske bag. I det her tilfælde en 20-årig dreng, som netop havde haft sin værste aften i karrieren. #TalOrdentligt pic.twitter.com/frFhOtJz5j — Jakob Busk (@JakobBusk12) March 21, 2021

I kommentarfeltet fortæller målvogteren, der i dag spiller for FC Union Berlin, at der er mange flere af den slags beskeder, og hans budskab med opslaget er egentlig klart: tal ordentligt.

Opråbet fra Jakob Busk kommer efter en periode, hvor der har været stort fokus på tonen på de sociale medier.

For halvanden uge siden sendte Thomas Blachman sin egen 'X Factor'-gruppe hjem, fordi de blandt andet havde fået nok af hadbeskeder.

Kvindelandsholdet i håndbold fortalte, hvordan de ikke tjekker medier under slutrunder, fordi tonen kan være så hård, og i weekenden fortalte de to TV3-værter Helle Smidstrup og Camilla Martin, hvordan de også oplever en tone, der i deres optik blot bliver værre og værre. Det kan du læse meget mere om her.