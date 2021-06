Det var en bombe af de større, da Bo Rygaard i marts meddelte, at han trak sig fra posten som bestyrelsesformand i FC København.

Og siden da har det været småt med udtalelser fra den tidligere FCK-boss. Indtil nu.

For i et stort interview med Berlingske sætter den 56-årige forretningsmand ord på afskeden med den danske storklub.

En afsked, der blev forsøgt forhindret af storaktionærerne Erik Skjærbæk og Lars Seier, der begge ønskede, at Bo Rygaard skulle blive i klubben.

56-årige Bo Rygaard. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere 56-årige Bo Rygaard. Foto: Ida Marie Odgaard

»Lars og Erik spurgte, om jeg ikke godt ville tænke mig om, men de vidste godt, at det handlede om min private situation. Dels professionelt, hvor jeg gerne ville bruge mere tid på andre bestyrelsesopgaver, og dels fordi det var en udfordring i forhold til familien over seks år at være tilgængelig hver weekend,« siger den tidligere FCK-boss til Berlingske.

Den manglende tid til familien og de mange andre opgaver, som Bo Rygaard varetog ved siden af rollen som bestyrelsesformand i FCK, blev i sidste ende for meget.

Og efter seks år på toppen af den kransekage, som blandt andet indeholder FC København og Lalandia, var det slut i april.

»Jeg har spurgt min familie til råds, men det har vi talt om i nogle år. Work-life-balance er noget svært noget. Jeg er også bare et menneske, og jeg har også en familie og nogle venner og et sommerhus i Sverige og så videre. Jeg skal også hele tiden sørge for, at jeg har overskud til at løse opgaverne,« sagde Bo Rygaard dengang til B.T. og tilføjede:

Bo Rygaard i selskab med storaktionær Lars Seier Christensen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Bo Rygaard i selskab med storaktionær Lars Seier Christensen. Foto: Ida Marie Odgaard

»Vi har været igennem et enormt hårdt 2020. Vi stod alle sammen for et år siden og anede ikke, hvad den her pandemi var for noget. Det har jeg altså været med til at køre igennem. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at det ikke var sidste år, at jeg valgte at fratræde.«

Bo Rygaard er ikke den eneste FCK-boss, der har forladt klubben fra hovedstaden i dette halvår.

I sidste uge kom det nemlig frem, at Lars Bo Jeppesen fratræder som direktør i Parken Sport & Entertainment efter eget ønske.