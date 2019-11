Den tidligere dommer i dansk topfodbold Jan Schøn Hald er død, 58 år gammel.

Det bekræfter hans familie på Facebook.

»Onsdag 30/10 2019 klokken 18.40 gik vores far og mand Jan Schøn Hald bort på Herlev Hospital efter et meget kort og hurtigt sygdomsforløb. Bisættelsen vil finde sted torsdag 7/11 klokken 13.00 i Hyltebjerg Kirke på Ålekistevej 91, 2720 Vanløse,« skriver familien om Jan Hald, der døde af kræft, og tilføjer:

»Alle er velkomne til at kigge forbi og sammen med os sige pænt farvel til Jan,« tilføjer de, inden der kommer nogle bevægende ord:

Jan Hald er gået bort. Foto: ERNST VAN NORDE Vis mere Jan Hald er gået bort. Foto: ERNST VAN NORDE

»Jan har haft stor indflydelse på rigtig mange menneskers liv og har altid sat sin familie over alt andet. Vi har haft verdens bedste, kærligste og stærkeste far og mand, og det vil vi altid være dybt taknemmelige for, og vi vil altid have Jan med os i alle oplevelser, livet vil bringe fremover.«

»Vi har sammen haft et liv og en familie fyldt med oplevelser, kærlighed og glæde og ønsker at tage alt dette med videre i livet.«

»Tak for alt, hvad du har gjort for os alle sammen, og tak for alt, hvad du har været. Du vil altid være hos os,« slutter de tre familiemedlemmer Tonny, Cristina og Smyrna.

Jan Schøn Hald begyndte sin karriere i Superligaen i 1997 og blev også anerkendt som FIFA-dommer, inden han stoppede i 2001.