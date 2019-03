Vendsyssel FF har hentet den tidligere danske landsholdsspiller Jan Michaelsen til klubben som assistenttræner.

Det meddeler Superligaklubben på sin hjemmeside.

Jan Michaelsen skal dermed hjælpe cheftræner Jens Berthel Askou og assistenttræner Mike Tullberg med at sikre Vendsyssel overlevelse i Superligaen.

Sportsdirektør Ole Nielsen forklarer om ansættelsen af Jan Michaelsen:

»Det er ikke noget nyt, at vi gerne vil have tilført nyt blod på trænerfronten. Allerede i januar havde vi ansat et nyt supplement til teamet, men af forskellige årsager blev det ikke ført ud i livet. Nu har vi i stedet fået tilknyttet Jan Michaelsen, der er en erfaren herre i trænergerningen.«

»Han kommer til at fungere som et godt supplement til vores unge trænerteam. Jan har stor erfaring både som spiller, hvor han blandt andet var forbi Panathinaikos i Grækenland og spillede 20 A-landskampe for Danmark, og som træner, hvor han har været U17-landstræner for Danmark, U17-træner i FC København samt cheftræner i Fremad Amager. Med andre ord er det en stor kapacitet, vi får ind til de afgørende kampe, der venter os forude,« siger Ole Nielsen.

Jan Michaelsen forklarer selv, at han håber, han kan bidrage med nye input, som kan blive afgørende i det nedrykningsspil, der venter Vendsyssel.

»Jeg kender en del af spillerne i forvejen og har stor erfaring med unge spillere qua min tid i DBU og FC København. Mit håb er, at jeg kan være med til at bidrage til nogle små justeringer, nye impulser og give Jens Berthel og Mike ny inspiration ved, at jeg kommer og ser tingene lidt mere udefra,« siger Jan Michaelsen og tilføjer:

»Og så er mit håb, at jeg kan være med til at hjælpe holdet med at overleve i Superligaen, som er det altoverskyggende mål.«

Jan Michaelsen er startet i jobbet mandag, og han har fået en kontrakt for resten af sæsonen.