Det tidligere Brøndby-talent, midtstopperen Mads Nielsen, skriver mandag en kontrakt på to år med den norske klub Fredrikstad, der spiller i den tredjebedste række.

Det erfarer BT.

Mads Nielsen, 23 år, var en del af Brøndbys førsteholdstrup i 2012-2014, hvor han ind imellem tog plads på bænken, og i 2013 fik han sine eneste fire minutter i den blågule trøje, da han erstattede Frederik Holst i en pokalkamp mod Hvidovre.

I begyndelsen af 2014 lejede Brøndby ham ud til islandske Valur, og ni måneder senere røg han på endnu et lejemål, denne gang til Brønshøj, inden den blågule klub gav helt slip på den 192 cm høje midterforsvarer i sommeren 2015.

Her prøvede han sig af i norsk fodbold for første gang i karrieren, da klubben fra den næstbedste række Nest-Sotra IL stod klar med en kontrakt. Opholdet her varede et halvt år, hvorefter Sandnes Ulf fra samme række fik held til at få tilknyttet Mads Nielsen, der de seneste to sæsoner har været en profil i klubben og har spillet 59 ligakampe for Sandnes Ulf.

Præstationerne i Sandnes Ulf har ifølge BTs oplysninger vækket interesse fra danske og svenske klubber på det næstbedste niveau, 1. division, men Mads Nielsen fortsætter dog karrerien i Fredrikstad.