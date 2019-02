Det var et navn, der gik igen og igen i efteråret.

For i Brøndby lagde de ikke skjul på, at Christian Nørgaard betød meget i klubben, og at hans afgang var medvirkende til de svingende resultater.

I sommer skiftede han til Fiorentina efter to år under Alexander Zorniger, der blev fyret mandag morgen. Og det var især under Alexander Zorniger, at 24-årige Christian Nørgaard for alvor fik sit gennembrud i Brøndby-trøjen.

Efter fyringen har den tidligere Brøndby-profil i en story på Instagram valgt at hylde tyskeren. Først med et par billeder og efterfølgende bruger han blot to ord.

Christian Nørgaard har i en story på Instagram hyldet Alexander Zorniger. Foto: Instagram

'Bare tak,' skriver Christian Nørgaard til et billede af sig selv ved siden af Alexander Zorniger efter klubben havde fået hængt sølvmedaljerne om halsen sidste sæson.

Christian Nørgaard kom til Brøndby i 2013, og i sommeren 2018 tog han skridtet videre til Italien, hvor han fortsat er. Hans afgang gjorde ondt på Brøndby, der gennem efteråret nævnte både ham, Teemu Pukki og Frederik Rønnow flere gange.

Tre store profiler der alle røg i sommerens transfervindue, og i efteråret satte Christian Nørgaard så ord på, hvordan det var at være så savnet på Vestegnen.

»Det vidner om, at jeg havde kæmpet mig til en plads og fået noget Brøndby-dna ind i blodet. Det synes jeg godt, at man kan være stolt af. Nu er der gået lang nok tid til, at de ikke behøver bruge den som undskyldning mere. Nu må de godt få styr på det derude,« sagde han med et smil tilbage i november.

Christian Nørgaard slog for alvor igennem i Brøndby-trøjen under Alexander Zorniger. Foto: Henning Bagger

Han har selv haft en lidt svær start i Fiorentina, hvor det i efteråret ikke blev til så meget spilletid som håbet, men Nørgaard har før understreget, at han gerne vil blive og kæmpe videre.

Mens han selv har kæmpet i Italien, har han altså kunnet se Brøndby kæmpe hjemme i Danmark. For Christian Nørgaard følger stadig troligt med, og i efteråret ramte blandt andet nederlaget til F.C. København hårdt.

»Det har været tough. Meget tough. Jeg har selvfølgelig set alle kampe, og jeg føler meget med klubben i den her periode. Det har også bare været stolpe ud. I derbyet scorer FCK i overtiden. Ja, man kan sidde og få lidt kvalme, når man sidder og ser det. Det gjorde jeg i hvert fald. Den er hård. Jeg savner klubben ekstremt meget og fansene. Det var nogle specielle år her til sidst,« sagde Christian Nørgaard.

Mens han fortsat skal jagte spilletid i Fiorentina, skal Brøndby på jagt efter en ny træner. Senest onsdag vil klubben melde noget nyt ud, oplyste klubbens sportsdirektør Ebbe Sand på et pressemøde mandag.