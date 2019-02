Simon Tibbling var, ligesom resten af Brøndby-truppen, overrasket, da Alexander Zorniger mandag blev fyret som træner i Brøndby.

»Det kom som et chok. Der var ingen, der var forberedte på det, da man kunne læse på Brøndbys hjemmeside, at han var blevet fyret,« siger svenskeren efter onsdagens Brøndby-træning.

Tibbling har tidligere været i centrum, når det er kommet til Alexander Zornigers ledelsesstil i Brøndby - blandt andet med sagen fra 2018, hvor svenskeren havde været overrasket over Zornigers reaktion mod ham kort efter en kamp.

Derfor bliver Tibbling spurgt ind til sin personlige holdning om, hvorvidt det var blevet tid til en udskiftning på trænersiden.

Brøndby-træning den 20. februar 2019 - den første med Martin Retov i spidsen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Brøndby-træning den 20. februar 2019 - den første med Martin Retov i spidsen. Foto: Nils Meilvang

»Nej, altså,« starter Tibbling efterfulgt af et par sekunders tænkepause.

»Det er svært at svare på. Det kommer jo an på, hvordan det går. Det er klart, at hvis vi vinder fire kampe i streg nu, så kan alle sige, at det var helt rigtigt, men taber vi kampene, så nej. Men det er helt umuligt at vide.«

»Nu har klubben taget den beslutning, og det må man forholde sig til. Klubben ved, hvad den gør. Nu kommer Retov ind, og det er også en utrolig dygtig træner. Det har vi set, og vi ved præcis, hvordan han er,« siger Simon Tibbling.

Den 24-årige svensker lægger ikke skjul på, at de sidste par dage har været svære. Men klubben er nødt til at komme videre og se fremad, hvis de vil holde sig inde i top-6 med fire kampe tilbage.

»Jeg tror, at det har været et chok for hele klubben. Ikke bare det, at han blev fyret. Det er frustrerende for klubben ikke at vinde fodboldkampe, og når det her så kommer oveni...«

»Nu må vi starte forfra og få nogle gode træninger før kampen på søndag. Det er nogle enormt vigtigt kampe for klubben før den næste landskampspause. Vi må bare få ryddet op og få en ny start, så vi kan få nogle gode resultater,« siger Tibbling.

Om tiden med Zorniger siger Tibbling i dag, at han har lært meget af tyskeren, selvom han har adskildt sig meget fra de typer, Tibbling tidligere har haft som træner.

»Det tager jo tid at vænne sig til ham. Han er meget anderledes, end hvad jeg har haft tidligere, men det kommer man ind i. Jeg har ikke haft en træner, der har stillet så enormt høje krav. Men jeg har lært utrolig meget med ham som træner,« siger Tibbling.