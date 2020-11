FC København gik den omvendte vej, end man plejer.

Efter fyringen af manager Ståle Solbakken blev jobbet delt op i to, en sportsdirektør- og en cheftrænerrolle, og mens det normalt er sportsdirektøren, som vælger sin cheftræner, var det i FC København ham på græsset, der kom før ham på kontoret.

Men Jess Thorup fik også en medbestemmelse over, hvem hans chef og sportsdirektøren i FC København skulle være. Valget faldt på den snart forhenværende AGF-boss Peter 'PC' Christiansen, der senest 1. april tiltræder i Parken.

»Hvis man kigger på historikken i forhold til, hvad arbejde han har lavet i Randers og efterfølgende i AGF, taler det vel sit eget sprog i forhold til kendskabet til at hente spillere ind med potentiale og bygge noget op,« siger Jess Thorup og tilføjer:

Peter Christiansen starter sit job i FCK senest 1. april. Foto: Henning Bagger Vis mere Peter Christiansen starter sit job i FCK senest 1. april. Foto: Henning Bagger

»Jeg synes, vi har haft nogle gode snakke i det sidste forløb, og det er et samarbejde, jeg glæder mig helt vildt til. Det er et nyt FCK, der er ved at blive bygget op, og det vigtigste for mig er dem omkring mig, og der bliver 'PC' en vigtig medarbejder. Han er jo min chef, og vi skal være med til at tegne butikken i forhold til spillere osv., og det glæder jeg mig til,« tilføjer Jess Thorup, der ikke kender 'PC' fra tidligere ud over de gange, de mødtes som aktive fodboldspillere.

»Jeg kender ham ikke personligt. Jeg har spillet mod ham, så på den måde kender jeg ham, men vi er ikke personligt venner eller noget,« forklarer Thorup og fortsætter:

»Vi har haft nogle gode snakke for at finde ud af, om der var en kemi, og det er der. Vi skal formentlig bruge mere tid sammen, end vi skal med vores familier, så på den måde er det jo også vigtigt, at der er kemi den vej rundt,« pointerer FCK-træneren.

Jess Thorup understreger, at han ikke ser det som noget problem, at den kommende sportsdirektør ikke er ham, der har peget på cheftræneren som afløser for Ståle Solbakken på trænerbænken.

»Det har jeg slet ikke noget problem med. Vi har haft nogle gode snakke, og for mig handler det ikke om, hvilken titel den enkelte har, men at vi er i samme båd, og at vi sammen skal løfte det her. Det er jo ikke noget med, at nogle er over nogle andre. Vi er sammen om det her. Vi ser på tingene på samme måde, så jeg er slet ikke i tvivl om, at vi får et rigtig godt samarbejde. Det bliver ikke noget problem,« slår Jess Thorup fast.

I første omgang har han da også en masse andet at bekymre sig om, da han lørdag oven i sit holds problemer på banen blev bekendt med, at tre spillere i Jonas Wind, Victor Nelsson og Mikkel Kaufmann alle er blevet testet positive for corona.

»Der har ikke været nogen, der har sagt, at det her skulle være nemt, jo. Jeg kommer ikke til at bruge det som en undskyldning. Jeg tror, at jeg efter sidste kamp sagde, at det godt nok ville blive lækkert at få alle folk tilbage, så jeg kan vælge fra hylde et, men så er der noget andet, der dukker op, så vi har hele tiden noget at forholde os til,« siger Thorup inden søndagens møde med topholdet fra Sønderjyske.

»Det er jo ikke så rart, når man et eller andet sted har noget på tavlen, som man synes ser godt ud, men så bliver der slettet to, tre, fire spillere fra vores holdkort, og man skal til at opfinde noget nyt, men det er sådan, det er, og vi skal nok stille op med et slagkraftigt hold. Men det er jo ikke blevet nemmere, lad mig sige det sådan,« tilføjer Thorup.

Sønderjyske tager imod FC København klokken 16.00.