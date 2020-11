3-5-2.

Det var den opstilling, som FC København officielt havde indgivet forud for opgøret mod Sønderjyske, som de endte med at vinde 3-1. Men det var ikke den formation, som gæsterne reelt spillede med.

Det er imod reglerne, og derfor var forståelsen heller ikke stor hos Sønderjyskes cheftræner, Glen Riddersholm, efter kampen.

»Vi havde forberedt os på, at de ville stille op med tre eller fire nede bagved, og det havde vi en gameplan på. At de så vælger på de officielle at lave noget andet. Ja, det må folk rationalisere sig frem til, hvad de mener om det. Så må FCK betale den bøde på 25.000 kroner for det. Det er jo grundlæggende ‘småklubsmentalitet’, men det er ikke op til mig at vurdere. Det må de ligge og tumle med,« sagde han.

I FC Københavns udmeldte startopstilling var Jens Stage placeret ved siden af Mathias 'Zanka' og Nicolai Boilesen i en trebackkæde, men fra kampens begyndelse startede var Stage i stedet at finde på midtbanen med Carlos Zeca og Rasmus Falk.

Over for Canal 9 gik han endda skridtet videre og sagde, at han vil indberette FC København.

Efterfølgende interviewede B.T. og flere andre medier FCK-træner Jess Thorup, der tydeligvis ikke havde meget til overs for sin trænerkollegas kommentarer.

»Uha. Når man taber, så skal man passe på med, hvilke udtryk man siger. Det har jeg det ikke ret godt med, at man skal søge undskyldninger alle mulige andre steder, men det må han jo have behov for,« sagde Thorup og fortsatte:

»Men jeg må huske at ringe til ham næste gang og fortælle ham den rigtige opstilling, og hvad vi har tænkt os at spille. Det er min fejl, og den tager jeg på min kappe,« lød det lettere ironisk.

Men er der nogen forklaring på, hvorfor det var en anden formation, I indgav?

»Nej. Som jeg siger, kan vi lave mange stop undervejs og sige, hvad spiller den ene og den anden person. Det er ikke så vigtigt for mig, og jeg tror da heller ikke, at Glen går så meget op i det, at han er afhængig af, at vi giver vores opstilling til ham. Jeg håber, han er lidt længere fremme i sin trænerkarriere.«

FC København er med søndagens sejr oppe på 10 point i 13 kampe, hvilket rækker til en aktuel niendeplads i Superligaen.

Sønderjyske indtager fortsat andenpladsen, men kan blive overhalet, hvis Brøndby mandag slår Lyngby.