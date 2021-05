Foran 2-1 og pludselig også en mand i overtal.

Der har sjældent været en større åbning for at lave afsnit to af det virale hit, som Niels Frederiksen kreerede for bare en uge siden, da Brøndby slog FC Midtjylland. Og det var da også oppe til overvejelse ude på FCK-bænken at lave lidt lir med ærkerivalerne.

»Vi snakkede faktisk om det. Jeg havde et par af mine folk ved siden af mig, der sagde: 'Skal vi have den ind nu og løfte den?', men det … ej, det dropper jeg. Det siger jeg ikke mere om,« lød det fra Jess Thorup.

Han ville dog gerne sige mere om, at han faktisk – med eller uden keep attacking-tavlen – ønskede, at FC København var gået mere efter det afgørende 3-1-mål i det, der endte med at blive en 2-1-sejr.

»Jeg tager fat i dem, da jeg ser, at Brøndby får det røde kort, og jeg siger til dem, at vi ikke skal begynde bare at spille på tværs. Vi skal gå efter mål nummer tre og få lukket, så der ikke skal ske noget. Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi var gået lidt mere efter det tredje mål,« siger Thorup, som havde en klar holdning til kampen:

»Jeg synes, at vi er klart det bedste hold på banen og fuldt fortjent får de tre point.«

FC København har igennem de seneste uger eller måske endda måneder været meldt døde og begravet flere gange og genoplivet næsten lige så ofte i toppen af Superligaen. For Jess Thorup er det noget, han lige skal vænne sig til at være i.

»Det skal jeg også lære at leve med, at det bliver meget sort/hvidt. Specielt når man er i den klub her. Det håndterer jeg egentlig okay. Jeg holder fokus på det, jeg skal. Når jeg ser spillerne levere det, de gør i dag … Jeg synes, der var nogle præstationer, der var helt outstanding,« siger Thorup.

Og så pegede han ned i sit midterforsvar på manden, som han selv har haft sat af undervejs i foråret med dertilhørende alvorssnakke de to imellem.

»Jeg er nødt til at fremhæve 'Zanka' i dag. Jeg synes, at han spiller noget af det bedste, jeg har set i min tid her. Nu skal vi ikke snakke om, om det er EM-niveau. Det er der nogle andre, der skal udtale sig om, men hvis han kan levere sådan nogle kampe her, er det godt.«

»Så må jeg tage nogle snakke med ham indimellem, hvis det er det, der skal til, for at han fanger det her niveau, for det er noget af det bedste, jeg har set ham spille. Det var godt at se,« siger Thorup.