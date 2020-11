Velkommen hjem. Her er en lussing.

Det var kort opsummeret sådan, der blev taget imod Jess Thorup og hans nye FC København-mandskab på det midtjyske hede. 4-0 vandt FC Midtjylland og cementerede igen, at man er et stykke foran FCK lige nu.

»Det var da en hård en i dag. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Ikke kun fordi det var i Herning, men bare generelt,« siger Jess Thorup og sætter flere ord på sin Superliga-debut med FCK:

»Det var ikke den start eller velkomst, jeg havde håbet på, når jeg kom tilbage til Superligaen. Det kan der være sindssygt mange forklaringer på. Jeg står her som træner, så jeg skal tage det største ansvar for, at det ikke lykkedes i dag. Jeg prøvede nogle ting. Jeg ruskede lidt op i nogle ting.«

»Der ligger nogle ting dybt forankret i spillerne, og vi har prøvet at træne på det her i to-tre dage, hvilket nok viste sig ikke at være nok. Det var jeg måske også godt klar over. Men jeg havde også håbet på at få nogle svar, og det fik jeg. Der er i hvert fald noget, vi skal hjem og øve på. Vi er et stykke vej fra der, hvor jeg havde håbet og syntes, at vi skulle være.«

Jess Thorup skulle med sin første rigtig test også vise sit taktiske ansigt, og det fik han gjort. For væk var groft sagt 20 års 4-4-2 og zoneforsvar i FC København, mens Jess Thorup kom med 3-4-3 og en anden måde at dække op på.

FC København med William Kvist i spidsen for den sportslige ledelse har insisteret på, at der ikke skulle ske en revolution med en ny træner, men Jess Thorup har i hvert fald i sinde at sætte sit eget præg på tingene i sin nye klub.

»Jeg skal jo ikke holde fast i noget, der ikke virkede før. Der er jo en grund til, at man har ændret noget. Jeg skal jo ikke gøre, hvad andre har gjort. Jeg skal gøre, hvad jeg synes er det rigtige. Derfor prøvede jeg at bringe noget ind i spillerne. Der er både noget mentalt, men der er også en måde at spille på og tænke på. Jeg ved ikke, om jeg vurderede rigtigt.«

Om de var klar til at tage så stort et skridt, som jeg gerne vil gøre med dem. Men på den anden side har vi fået nogle svar på, hvad der skal øves, hvis vi skal tage de skridt. Det må jeg så hjem og tænke over.

Jess Thorup har efter en lille uge i FC København fået sig en svær start med en lidt bøvlet sejr over Avarta i pokalturneringen og så et 4-0-nederlag til FC Midtjylland i Superligaen. Nu har han så et par uger til at tænke flere tanker om sit FCK-hold, når der er landskampspause.

»Jeg ved ikke, om opgaven er større, end jeg havde regnet med. Men der er i hvert fald et stykke arbejde endnu. Det er jo fedt nok. Det er ikke sådan, at jeg bare kan læne mig tilbage og lade dem spille selv, og så går det hele af sig selv.«