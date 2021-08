Der er grund til smil hos FC København og cheftræner Jess Thorup.

Søndag blev det til en forrygende 4-0-sejr over Vejle, og præstationen var endnu en i en lang række af gode FCK-kampe.

Thorup er ikke bleg for at kalde det sin bedste FCK-mandskab hidtil.

»Jeg håber, at folk bag skærmene og folk på stadion følte sig underholdt, for jeg synes, det er noget af det bedste fodbold, FCK har spillet i min tid,« lyder det fra Thorup, der uddyber:

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

»Det er det mest dominerende FCK-hold i min tid, både offensivt og defensivt. Jeg mener, vi er det mest scorende hold og har lukket næstfærrest mål ind. Vi er ved at få hele paletten i gang, og det giver noget ro i maven,« siger han og fortsætter:

»Det er næsten lidt ærgerligt, at der er landskampspause. Men vi ved også, det betyder meget for spillerne at komme ud med deres landshold. Det handler om at tage tråden op, når vi møder ind igen. For lige nu har vi godt nok momentum. Det er voldsomt,« siger Thorup.

Det er ikke mere end en måned siden, at fasene sang på forgængeren Ståle Solbakken – men nu har piben fået en anden lyd.

»Det sagde jeg allerede dengang. Det er sådan, det er. Det er følelsernes holdeplads. Taber man, er det hele noget lort. Vinder man, så er det helt fantastisk. Jeg har holdt fokus på at udvikle holdet og den enkelte. Sammen med holdet bag mig har vi arbejdet stenhårdt, og vi har udviklet noget sammen. Det er jeg stolt af at stå med – selvom vi ikke har vundet noget endnu,« slår han fast – men han husker godt kritikken fra nær og fjern.

»Jeg husker godt røsterne efter den første uge. Der kom vi fra en periode, hvor vi prøvede at spille os i form, fordi landsholdsspillerne lige var kommet hjem, og vi havde tre nye spillere. Det bliver lidt shaky, men vi er ubesejret i den her sæson. Så helt skidt har det ikke været. Vi har bare lagt på. Vi har lært af kampene. Spillerne har sgu gjort det sindssygt godt,« siger FCK-træneren.

Han håber dog på, at han får endnu mere nyt blod i truppen.

Senest har man solgt sprudlende Mohamed Daramy til Ajax – og selvom de tilbageværende spillere præsterer, vil Thorup gerne have et par nye ansigter.

»Jeg tror, der var mange, der kiggede og tænkte 'puha, Daramy ude, Falk ude'. Vel to af de mest hotte navne i Superligaen. Det er der ikke mange, der kan håndtere. Men at spille en kamp som i dag uden de to ... Lukas Lerager spiller eksempelvis en fantastisk kamp. Men jeg ved også, vi skal spille de næste måneder med mange forskellige spillere, fordi der hele tiden vil ske noget. Vi skal have noget kvalitet ind, og jeg ved, der bliver arbejdet på det. Hvor mange? Det ved jeg ikke. Vi må se,« slutter Thorup.

Næste kamp i Superligaen for FCK er ude på Randers 12. september efter den forestående landskampspause.