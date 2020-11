Efter to nederlag kom FC København tilbage på sporet i Superligaen med en 3–1–sejr i søndagens udekamp mod Sønderjyske.

Angriberen Mohamed Daramy og midtbanespillerne Carlos Zeca og Rasmus Falk stod for målene, der sikrede FCK tre tiltrængte point i jagten på topfeltet i den bedste danske fodboldrække.

Det var samtidig Jess Thorups første sejr i Superligaen som træner i FCK.

Trods sejren var der også problemer undervejs, hvor defensiven indimellem fortsat ser usikker ud. FCK er nu kun et point fra top–seks inden rundens resterende kampe.

Carlos Zeca scorede målet til 2-0. Foto: Claus Fisker Vis mere Carlos Zeca scorede målet til 2-0. Foto: Claus Fisker

Det var samtidig Sønderjyskes første hjemmebanenederlag i over et år, men klubben indtager fortsat andenpladsen i tabellen.

Uden en reel angriber i startopstillingen skulle FCK bruge mange løb fra midtbanen, og allerede efter tre minutter var det netop det, der lykkedes.

Lynhurtige Mohamed Daramy strøg ind bag Sønderjyskes forsvar og lobbede fikst bolden i mål.

Det blev også 2–0 før pausen, da anfører Carlos Zeca scorede efter tvivlsomt målmandsspil af Lawrence Thomas i Sønderjyske–målet.

Hjemmeholdet gav dog ikke op, og end ikke et omstødt straffespark efter VAR og et annulleret mål tog pusten fra Glen Riddersholms mandskab, der pressede FCK-spillerne til at lave fejl.

Den velspillende kantspiller Alexander Bah hoppede højest og reducerede til 1-2 på et indlæg med 17 minutter tilbage.

Men inden Sønderjyske fik etableret et afgørende pres, afgjorde Rasmus Falk kampen med sin scoring syv minutter senere.

FCK har nu vundet de seneste fem kampe mod Sønderjyske.

/ritzau/