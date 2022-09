Lyt til artiklen

'Thorup raus, Thorup raus'.

Sådan gjaldede det ned fra FCK-fansenes tribune i Herning, da mesterholdet kom på besøg hos FC Midtjylland og gjorde krisen værre med et 1-2-nederlag. Det sjette af slagsen i 10 Superliga-kampe.

Jess Thorup hørte godt tilråbene.

»Jeg er jo et menneske, jeg har også følelser, så selvfølgelig er det da ikke rart at høre. På den anden side kan jeg jo ikke have en holdning til, hvad andre mener, om det er journalister, fans eller alt muligt andet. Jeg kan jo passe mit arbejde, og det er det, jeg prøver på,« siger Jess Thorup, der er manden, som man peger på i øjeblikket.

»Vi er jo helt bevidste om, at det er en del af at være i FC København, når vi ikke leverer de resultater, som alle går og håber på. Så er der jo én at pege på, og det er mig, og det er jeg helt bevidst omkring.«

»Jeg kan jo ikke have en holdning til, hvad de (fansene, red.) synes. Jeg kan passe mit arbejde. Det, jeg i i hvert fald kan tage med fra denne her kamp, og den vi i øvrigt spillede for fire dage siden (0-0 mod Sevilla, red.), det er, at jeg helt klart føler, at der er en opadgående kurve.«

»Men det er selvfølgelig ærgerligt at stå her og skulle sige det, når man har tabt en fodboldkamp, for lige nu er det eneste, der tæller, det er sejre, for det er det, vi har brug for, det er det, der vil avle selvtillid, som spillerne helt sikkert har brug for.«

Kan du forstå, at det er det, der bliver talt om nu, altså Thorup: Skal han beholde jobbet eller ej?

»Jamen, det kan jeg jo godt forstå. Det er jo sådan, det er i den branche her, det er sådan, det er at være FC København. Hver eneste kamp man taber, så bliver der stillet spørgsmål til chefen.«