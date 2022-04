AGFs islandske landsholdsspiller Jon Dagur Thorsteinsson blev vraget til kampen mod Vejle, fordi han har sagt nej til en kontraktforlængelse med AGF, som han har udløb med til sommer.

Sportschef hos AGF, Stig Inge Bjørnebye, fortæller, at beslutningen om, at Thorsteinsson ikke skulle spille, var hans.

»Det er en beslutning, som vi har diskuteret og truffet, og man kan godt sige, at det er en politisk eller principiel beslutning. Det er en klubbeslutning, og det er mig, der har truffet den,« siger Bjørnebye.

Beslutningen er blevet truffet, fordi man har ønsket at give en ung spiller chancen, når nu Thorsteinsson angiveligt er på vej væk.

»I dag skulle han ikke stå i vejen for vores unge, for når han ikke vil med videre, skal han ikke stå i vejen for fremtiden.«

»Vi har givet ham et rigtig godt tilbud for at kunne blive med os, men det har han takket nej til. Vi vil benytte muligheden til at give Adam Daghim en chance, det fortjener han, Han er fremtiden.«

Bjørnebye giver udtryk for, at Thorsteinsson forhåbentlig stadig har kampe til gode i AGF:

»Jeg håber ikke, at han har spillet sin sidste kamp for os. Vi har smidt en rigtig god kontrakt til ham, for vi ønsker ham med videre, men det gør han ikke.«

»Vi snakker sammen, så vi må se, det er ikke så konfliktfyldt. Jon er i sin fulde ret til at se videre i sin karriere. Jeg ved ikke, hvilke muligheder han har. Vi får at se, hvordan det udvikler sig,« siger sportschefen.

Efter kampen var David Nielsen ikke meget for at snakke om Thorsteinsson til den skrevne presse.

»Hvis I har talt med Stig om det, skal vi så ikke lade den være dér?«

»Det er ikke noget med, at Stig har sagt til mig, at det er sådan, det bliver. Det er for at passe på vores klub. Vi har truffet en beslutning, som jeg også har siddet med til. Det er det.«