Randers-træner Thomas Thomasberg var rasende på FC Københavns norske manager Ståle Solbakken efter fredag aftens nederlag på 0-1 i Superligaen.

»Dårlige vindere bryder jeg mig ikke om,« sagde Thomas Thomasberg.

Således var han alt andet end tilfreds med Ståle Solbakkens opførsel sekunderne efter dommer Mads-Kristoffer Kristoffesen havde fløjtet kampen af.

»Ståles jubel var helt klart rettet mod mig. Hans hold har lige vundet en kamp, og alligevel vælger han at hovere. Jeg er glad for, at jeg ikke har samme behov,« sagde Thomas Thomasberg med et ansigtsudtryk, der signalerede enorm vrede.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Ståle Solbakken erkendte overfor B.T.s udsendte, at han i stedet for at give Thomas Thomasberg hånden straks efter kampen, valgte at gå i omklædningsrummet.

»Den fejltagelse får jeg straks rettet op på. Jeg kan se, at han sidder dér på stolen. Så nu går jeg hen og takker ham,« sagde Ståle Solbakken i mixedzone, hvor sportsjournalisterne møder kampenes aktører.

»Fint nok at han af pligt rækker mig hånden. Så har I journalister set det. Men hvis vi havde vundet, garanterer jeg for, at jeg ikke havde hånet modstanderen,« sagde Thomas Thomasberg.

Kampens eneste mål blev scoret i sidste minut af den ordinære spilletid:

FCK-angriberen Jonas Wind headede mod Randers-målet, hvorefter bolden via hjemmeholdets stopper Mathias Nielsen havnede i netmaskerne.

»Den var aldrig gået i mål, hvis ikke Mathias desværre havde rettet den af. Men sådan er det. Vi må videre. Det er både irriterende at vi taber en kamp som denne, for jeg synes ærlig talt, at vi giver FCK kamp til stregen,« sagde Thomas Thomasberg.

Ståle Solbakken mente, at hans spillere havde leveret en mandfolkepræstation.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Efter den tabte straffesparkskonkurrence i Champions League-kvalifikationen mod Røde Stjerne forleden var vi mentalt langt nede. Men godt arbejde af spillerne samt vores mentaltræner (Martin Langagergaard, red.) betød, at vi mod Randers fik revanceret os,« sagde Ståle Solbakken.

Han havde ikke Dame N'Doye med i Randers, men forsikrede at angriberen i Europa League-kvalfikationskampen mod lettiske Riga på torsdag i Parken, er kommet sig så meget over sine knæproblemer, at han kan spille.

»Nu har vi seks dage til at forberede os til kampen mod Riga. Oplevelsen her i Randers kan vi bruge til en masse. Som kampen skred frem blev vi jo bedre og bedre. Personligt er jeg enorm glad for at vi vandt, og det var altså derfor jeg efter slutfløjtet jublede mere end jeg måske plejer,« sagde Ståle Solbakken.