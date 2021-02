Nogle kampe varer mere end de 90 minutter på græsplænen.

FC Københavns 3-2-sejr over Sønderjyske var sådan en, der med sine tre straffespark og et rødt kort trak intensiteten med ud i det rum, hvor journalister, spillere og trænere mødes efter kampen.

Herude stod Sønderjyske-træner Glen Riddersholm klar til studie-interview oven på spillertunellen, mens FC København-profilen Viktor Fischer stillede sig klar foran kameraet nede på banen.

Riddersholm sendte en hilsen fra sine fire højdemeter ned til sin gamle FC Midtjylland-dreng.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

'Godt spillet, Viktor!', lød det fra Riddersholm, der ikke til at starte med kunne råbe målscoreren og straffesparks-'offeret' op.

Men Fischer hørte derefter hilsenen fra sin gamle træner og så ud til at misforstå, hvad Riddersholm reelt mente. Det gjorde han ikke anden gang, da Riddersholm gjorde det klart, at han talte om situationen, hvor Fischer fik straffe.

'Han rørte dig ikke', lød det fra Riddersholm, hvilket resulterede i lidt skidt-snak mellem de to gamle venner.

Der var ingen tvivl om, at mens Viktor Fischer var helt sikker på, at straffesparket og det røde kort til Victor Mpindi Ekani var på sin plads, stod Riddersholm på den helt modsatte side.

Efterfølgende var Viktor Fischer helt rolig omkring hele situationen efter slutfløjt.

»Jeg er fuldstændig ligeglad,« lød det fra Fischer, som forklarede situationen:

»Der er kontakt, og jeg ryger ned. Jeg synes, det virker helt rigtigt. Og der er også VAR, er der ikke det? Det er jo indiskutabelt.«

»Sønderjyske-spillerne var sure over, at jeg råbte, da jeg røg ned. Det er sådan, jeg gør.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

I Sønderjyske-lejren understregede Glen Riddersholm, at han og Viktor Fischer kender hinanden fra den fælles fortid i FC Midtjylland, og at han altså holder meget af FC Københavnerens personlighed. Men selve situationen, hvor han kaldte ned efter Fischer efter kampen, ville han helst nedtone.

»Nu er det det, der fylder alle overskrifter, når jeg sætter mig op i bussen. Det er jo helt vanvittigt, når man ikke gider kigge på fodbolden. Så kan man få nogle klik på sådan noget banalt,« siger Riddersholm og fortsætter:

»Vi har jo en relation, og jeg kender ham. Jeg synes jo ikke, at jeg råbte ad ham. Så jeg kan ikke se, at det skal pustes op. Det er en storm i et glas vand. Det er følelser.«

Var det straffesparkssituationen?

»Jamen, selvfølgelig. Viktor er jo… jeg elsker Viktor. Jeg elsker hans karakter. Jeg synes, at han er en fantastisk person i dansk fodbold. Jeg elsker, at han er ærlig og anderledes, men han er også ærlig. Hvis så du har stillet ham spørgsmålet, er jeg sikker på, at han har svaret ærligt om situationen.«

Og så sendte Riddersholm en sidste hilsen til Fischer og kampens dommer, Sandi Putros, efter et meget intenst Superliga-opgør.

»Jeg anerkender Viktor som en fantastisk god fodboldspiller, og jeg har ikke noget negativt at sige, men det er jo ikke hans skyld, at dommeren falder med på, at han ikke opsøger bolden, men kaster sig teatralsk ned i feltet og får en belønning.«