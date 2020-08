Det er slut med Telia Parken.

For teleselskabet skal ikke længere være sponsor for det danske nationalstadion.

»Da vi indgik aftalen med Telia, satte det en retning og hævede barren for digital udvikling af stadion og oplevelsen for vores gæster. Vi er nået langt, og der skal lyde en stor tak til Telia for engagementet, den teknologiske udvikling af Parken og helt generelt den gode partnerrejse, vi har været på gennem de seneste seks år,« siger direktør i Parken Sport & Entertainment, Lars Bo Jeppesen i en pressemeddelelse.

»Danmark kigger ind i et årti med massive milliard-investeringer i fibernet, 5G-teknologi og cloud-baserede platformsløsninger, hvilket betyder, at det er afgørende at lave grundige sonderinger af partnermulighederne, inden vi vælger den eller de fremtidige teknologi-partnere til den næste rejse,« siger Parken-direktøren.

Det er slut med *Telia Parken'. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det er slut med *Telia Parken'. Foto: Liselotte Sabroe

At det er slut med samarbejdet med Telia betyder, at det danske nationalstadion fra den 31. august 2020 ikke længere vil hedde Telia Parken.

I stedet skal det - i hvert fald indtil videre - igen 'bare' hedde Parken.

Det var tilbage i sommeren 2014, at Telia blev sponsor for Parken, og dermed blev navnet 'Telia Parken' skabt.

Samarbejdet stopper, fordi begge parter ønsker at gå nye veje, lyder det i pressemeddelelsen.

Hos teleselskabet har samarbejdet haft stor betydning, siger Telias marketingchef, Christian Preisler.

»Vi er meget stolte over at have lagt navn til Danmarks nationalstadion gennem seks begivenhedsrige år. Engagementet har handlet om meget mere end eksponeringen, hvilket har medvirket til at øge kendskabet til Telia og vores løsninger,« fortæller han og tilføjer:

»Det har været helt centralt for os at udnytte vores kompetencer inden for digitalisering og mobilteknologi til at udvikle Telia Parken, for at gøre noget ekstra for de mennesker, der nyder at komme derinde for at se fodbold eller gå til koncert,« siger Christian Preisler.