Fredag 9. oktober ringede Ståle Solbakkens telefon. Det var Parkens bestyrelsesformand, Bo Rygaard, som syntes, at han havde et godt tilbud til sin norske manager.

Det skulle vise sig at blive et telefonopkald, der fik et 12,5 år langt kærlighedsforhold til at slutte. Og et telefonopkald, der efterlod Ståle Solbakken som en rasende klublegende, der ikke vil sætte sine ben i Parken igen, så længe de nuværende ledere bestemmer over FC København.

»Jeg synes, at Bo Rygaard skal fortælle, hvad der blev sagt i den samtale. Det var ham, som førte ordet, og jeg har ikke lyst til at udstille ham,« sagde Ståle Solbakken til TV3+ i et langt interview 22. november.

Det her er historien om netop den telefonsamtale, som med Bo Rygaards kreative idé skulle skubbe Solbakken over i et nyt job og ende i en lykkelig skilsmisse, men endte med at smadre forholdet mellem FC København og Ståle Solbakken – en historie, som B.T. har fået bekræftet fra flere kilder.

Mens Ståle Solbakken var rejst hjem til Norge i oktober, havde bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment truffet en epokegørende beslutning. De var blevet enige om, at opbakningen til manageren ikke længere var til stede efter et år med dårlige resultater i Superligaen og manglende fremgang i præstationerne under Solbakkens ledelse.

Det pegede mod en fyring, og derfor skulle Ståle Solbakken kaldes hjem til Danmark for at få overbragt den kedelige besked. Men Bo Rygaard havde en anden idé end blot at lægge en fyreseddel direkte på bordet foran Solbakken.

Og det var det påfund, Rygaard valgte at foreslå Ståle Solbakken i telefonopkaldet fredag 9. oktober – dagen inden, at fyringen blev offentliggjort. I stedet for med det første at kalde Ståle Solbakken hjem til fyring i København kom FCK-formanden med et forslag.

Bo Rygaard spurgte, om Ståle Solbakken ikke kunne overveje at blive norsk landstræner, fordi opbakningen var ved at smuldre i FC København.

Det norske landstrænerjob var godt nok ikke ledigt på daværende tidspunkt, men da Norge netop havde misset kvalifikationen til EM, antog Bo Rygaard, at Ståle Solbakken kunne få det job, som han to gange tidligere var blevet tilbudt, og at det ville være en løsning, der kunne få alle parter ud af forholdet med skindet på næsen.

Det blev ikke et pænt nej tak fra Ståle Solbakken. Det var tættere på et rasende og rungende nej. Bare idéen om at skulle forlade livsværket i København landede som en bombe i Solbakkens ende af røret, og han afviste prompte den løsningsmodel.

Mens Bo Rygaard og FC København anså den norske landstrænerløsning som en god måde at få sendt klublegenden videre på, var det en rød klud for Ståle Solbakken.

Han vidste ikke, om bestyrelsesformanden forsøgte at slippe ud af kontrakten på den billigst mulige måde for FC København rent økonomisk, om han blev presset til selv at sige op, eller om det reelt bare var en formand med et fejlslagent forsøg på at skabe en god fortælling om en kontroversiel afsked.

Solbakken vidste til gengæld med sikkerhed, at han ikke skulle ud i en kreativ udslusning fra hjerteklubben, når han kun kunne se det som en de facto-fyring. Og da FCK-formanden, Bo Rygaard, fik nej til sit forslag om at gøre Solbakken til norsk landstræner, blev Ståle Solbakken bedt om at komme til København for at modtage den officielle fyring og få de økonomiske detaljer på plads.

Den del blev klaret uden de store problemer og på få timer, har Solbakken fortalt til TV3+. Men det ændrer ikke på, at forholdet mellem Ståle Solbakken og Bo Rygaard ikke er det bedste – og aldrig har været det, som Solbakken understregede flere gange, da han endelig talte ud. Bo Rygaard løj ifølge Solbakken om deres forhold – og de to havde på ingen måde været tætte, mens Solbakken stadig var i FCK, lød det i det store interview.

Det bliver de måske heller ikke i fremtiden. Men til gengæld gik der otte ugers tid, før det hele endte, som Bo Rygaard havde foreslået: Med Ståle Solbakken som norsk landstræner. FCK-formanden havde nok bare håbet på, at det ikke skulle have ført otte ugers ballade med sig.

B.T. har spurgt både Bo Rygaard og Ståle Solbakken, om de ønsker at kommentere det omtalte telefonopkald. Bo Rygaard ønsker ikke at kommentere indholdet af samtalen, mens Ståle Solbakken meddeler, at han ikke har nogen kommentarer, da han 'for længst er færdig med det'.