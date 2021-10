Han startede sæsonen med et brag. Et vip med højre over hovedet, en vending og så et hug med venstre.

Der var spillet 15 minutter af sæsonens første kamp, da Bashkim Kadrii med et fabelagtigt mål bragte OB foran mod de forsvarende sølvvindere fra FC Midtjylland.

»OB starter med et lille chok, og deres forventede topscorer Bashkim Kadrii er, hvor de ønsker det,« lød det fra NENT's kommentator Daniel Ortved i forbindelse med scoringen.

Med tanke på, hvordan han havde afsluttet sidste sæson med seks mål i løbet af otte kampe i april og maj, var der ikke meget, der tydede på, at Kadrii her to måneder senere fortsat kun skulle stå noteret for det ene mål i Superligaen i denne sæson.

Men det er nu en gang en kendsgerning, og tal fra SpilXperten viser, at OB'eren er ligaens mest uskarpe angriber.

Af de 26 Superliga-angribere, der har scoret minimum ét mål i sæsonen, har Bashkim Kadrii den laveste konverteringsrate fra skudforsøg til mål.

Tæller man blokerede skudforsøg med, er den 3,6. Til sammenligning har Brøndbys Mikael Uhre en konverteringsrate på 25, FCKs Jonas Wind 12,5 og Kadriis egen OB-holdkammerat Mart Lieder 20.

Efter weekendens uafgjorte opgør mod Viborg fortalte Kadrii til B.T., at det frustrerer ham, men at holdets manglende point frustrerer ham mere.

Før Viborg-kampen havde Kadrii haft 21 skudforsøg uden at score. Foto: Bo Amstrup

»Nu skal jeg bare sparke den ind. Det gælder om at være kynisk og sparke den ind,« sagde Kadrii, der dog har scoret i pokalturneringen mod 3. divisionsholdet FC Roskilde.

Kadrii havde selv en konverteringsrate på 22,22 i sine 14 forårskampe i sidste sæson. OB vandt 39 procent af de kampe. I denne sæson har OB vundet 20 procent.

»Jeg skal åbenbart score, for at vi får nogle point, kan jeg mærke. Så jeg må i gang.«

SpilXpertens data viser, at det i ligasammenhæng er Kadriis længste tørkeperiode siden sommeren 2018 – altså siden han kom tilbage til OB for første gang efter opholdene i FCK og Randers.

Siden har OB spillet 71 kampe med Bashkim Kadrii og 39 uden.

Og der er markant forskel på præstationerne med og uden angriberen.

Når Kadrii har været med, har OB vundet 39 procent af kampene, men de stribede har kun sejret i 28 procent uden Kadrii.

Efter Viborg-kampen sagde OB-cheftræner Andreas Alm til Discovery, at OB's 9'er skal score 15 sæsonmål.

Bashkim Kadrii føler sig godt tilpas, når OB spiller med brede kanter. Foto: Henning Bagger

»Lige p.t. er det mig, der skal gøre det,« lød det fra Bashkim Kadrii til B.T.

»De seneste tre-fire kampe har været gode spillemæssigt i forhold til starten af sæsonen.«

Kun Jørgen Skjelvik har skabt flere chancer for OB i denne sæson.

»Vi har spillet med bredere kanter, og det har givet mere plads inde i midten. Der mangler selvfølgelig bare nogle mål,« sagde Bashkim Kadrii.

Superliga-angriberes konverteringsrate Udvalgte Superliga-angriberes konverteringsrate i denne sæson: 1. Victor Lind, 2 mål, 50 %

2. Dimitrios Emmanouilidis, 2 mål, 40 %

3. Stephen Odey, 2 mål, 28,6 %

4. Mikael Uhre, 6 mål, 25 %

5. Mart Lieder, 2 mål, 20 %

–

Júnior Brumado, 3 mål, 18,8 %

Daniel Prosser, 2 mål, 18,2 %

Nicklas Helenius, 2 mål, 14,3 %

Alhaji Kamara, 3 mål, 13,6 %

Jonas Wind, 4 mål, 12,5 %

Dawid Kurminowski, 1 mål, 9,1 %

Milan Makaric, 1 mål, 8,3 %

Sebastian Grønning, 3 mål, 8,1 %

Patrick Mortensen, 1 mål, 7,1 %

Bashkim Kadrii, 1 mål, 3,6 % Kilde: SpilXperten

Skulle Bashkim Kadrii lykkes med at score 15 sæsonmål vil det være første gang i karrieren. I sæsonerne 2018/19 og 2019/20 scorede han 10 i hver. Det er hans personlige rekord.

De seneste ti år er det kun én OB-spiller, der har formået at score 15 sæsonmål. Det gjorde Anders K. Jacobsen i sæsonen 2017/18.