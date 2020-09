Pione Sisto var for knap to uger siden meget tæt på at være FCK-spiller, men mandag blev han så præsenteret i sin ungdomsklub FC Midtjylland.

Et langt forløb med et privatfly, der fragtede Sisto til København, og en dramatisk aflysning af et lægetjek i Parken samt FC København, der lukkede døren for ham, er endt med, at Pione Sisto alligevel kommer tilbage til Superligaen, men bare skal spille for ulvene igen.

Manden bag forhandlingerne er Pione Sistos bror og agent, Angelo Sisto, og han mener, at det hele er faldet ud som ønsket, og at hans forhold til FCK-manager Ståle Solbakken er intakt trods de svære forhandlinger og for FCK negative udfald.

»Det har været et langt forløb med hårde forhandlinger, fordi der har været flere klubber, der har været interesserede i Pione. Jeg skal som rådgiver hele tiden vurdere situationen og rådgive ham løbende i forhold til at tage de beslutninger, der skal tages. Og det endte heldigvis med en beslutning om, at han gerne vil tilbage til FC Midtjylland. Fordi han valgte med hjertet,« siger Angelo Sisto.

»Hvor meget økonomi har I sagt nej til, siden han valgte med hjertet?«

»Vi har sagt nej til mange klubber, som rent økonomisk kom med mere favorable tilbud end Midtjylland, og det er igen et prioriteringsspørgsmål for min klient Pione. Han sagde til mig, at han vælger med hjertet, og det blev FC Midtjylland,« forklarer Angelo Sisto.

Hvad kan du sige om forløbet med FCK?

»Jeg kan kun sige, at jeg takker for den interesse, der har været fra FC København. Vi har været i forhandlinger sammen, og det endte med, at Pione valgte med hjertet.«

I var kun et lægetjek og en underskrift fra FC København. Hvad gjorde, at I ikke dukkede op til lægetjekket om onsdagen som aftalt?

»Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad der konkret er sket. Det er noget mellem Ståle og mig. Han har udtalt, hvad han har, og det er rigtig fint, og det fortæller også, at begge parter ikke var interesserede i hinanden, og det er det, vi er enige om.«

Er det dækkende, at Pione Sisto fik kolde fødder i forhold til FCK?

»Nej, det er ikke mit indtryk, at det var kolde fødder. Vi har haft et godt forhandlingsforløb, Ståle og jeg, og vi har haft respekt for hinanden hele vejen igennem, og det ender bare med, at vi ikke kan enes, fordi min klient vælger med hjertet.«

Der var et lægetjek på plads, men vi hører, at I ønskede en budrunde mere fra begge klubber, og det er der, hvor FCK siger stop. Hvad er det, der sker?

»Mmm. Generelt i et transfervindue sker der rigtig meget, og tingene skifter 180 grader, og det er jo nogle ting, jeg som rådgiver løbende er nødt til at vurdere. Hvordan interessen er og hele tiden rådgive min klient om det. Det viste sig, at vi, altså Ståle og jeg, blev enige om, at vi ikke kunne komme videre. Og gav god håndslag på det.«

Burde du som bror ikke vide, at hjertet hele tiden sagde Midtjylland?

»I denne proces betragter jeg Pione som en klient og ikke min bror, for vi er i arbejdsregi, og jeg er nødt til at være professionel i mit arbejde for at udtrykke muligheder og interesse, for at han som fodboldspiller i sidste ende skal beslutte sig. Om det er økonomisk eller med hjertet, det var op til ham.«

Men aftalen mellem jer og Ståle var jo på plads?

»Den del kan jeg ikke kommentere på. Det er mellem Ståle og jeg.«

Er det Pione, som siger, at han vil hjem til sin hjerteklub, eller er det dig, der vil finde ud af, om du kan få en bedre aftale?

»Pione har altid valgt med hjertet. Men vi har holdt interessen fra klubberne åben. Det har altid ligget i ham, at han ville tilbage til FC Midtjylland.«

Føler du, at du fortsat er på god fod med FCK?

»Jeg er på god fod med alle klubber.«

Hvordan synes du, at du er kommet ud af forhandlingssituationen?

»Vi er kommet rigtig godt ud af det, og det vigtigste for mig som rådgiver er, at min klient er tilfreds og glad for dér, hvor han er endt. Det er sådan set dér, punktummet ligger.«

Hvad ændrer sig fra turen med privatfly til om morgenen?

»Som sagt har begge klubber været interesserede. Både FCM og FCK og andre internationale klubber. Den forhandlingsproces ændrer sig, og hvordan Pione føler. Det er det, jeg egentlig kan svare.«

Men hvad ændrer sig konkret?

»Det kan jeg ikke kommentere. Det ligger mellem mig, Ståle og spilleren.«

Tror du, at du en anden gang er velkommen i FCK?

»Ja. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er jeg.«

Nogle har snakket om, at Pione kan være skræmt af, at Ståle er mere firkantet end Brian Priske?

»Det er ikke min opfattelse. Både Ståle og Brian Priske er kompetente trænere. De har arbejdet sammen, og jeg betragter dem som meget kompetente, også i forhandlingsprocessen.«

Hvorfor går der så lang tid, fra I forlader Parken, til I skriver under med FC Midtjylland. Der er snart gået to uger?

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Forhandlinger tager den tid, det tager. Klienten skal mærke efter ud fra de alternativer, der er, så det er egentlig det, der er processen.«

Du har til opgave at få den bedste aftale for Pione. Da FCK lukker døren, står du med helt andre kort på hånden, har du fået det ud af det, som du økonomisk kunne have fået?

»Jeg har fået det ud af det, at min klient har valgt rigtigt. Min klient er glad og tilfreds.«

Var det nødvendigt for jer at tage til FCK for at få følelsen af, at Midtjylland var det rigtige?

»Vi vurderer løbende alt, hvad der ligger foran os, og jeg er meget grundig i mit arbejde. Selv om man hjælper med hjertet, skal man være åben for alle tilbud. Så valgte han til sidst med hjertet.«

Pione har i interview med Politiken talt om sin depression. Er han mentalt på toppen?

»Jeg opfatter, at den beslutning, han har valgt, kommer til at gøre, at han kommer op på toppen.«

Hvor opslidende har denne proces været både for jer og jeres familie?

»Familien har ikke været ret meget inde over det. For de har ikke så meget forstand på fodbold, så det er ligesom mig, der har holdt kontakten.«

Jeres søster var med i København, og I er to brødre, der rådgiver ham?

»Det var bare et besøg og ikke andet end det.«

Hvordan synes du så, at hele forløbet har været?

»Interessant og spændende. Og meget langtrukkent. Og det er sådan, det er med en spiller med den profil, som er meget atrraktiv blandt alle klubber. På den måde er det en meget positiv ting, og resultatet er det, jeg er mest tilfreds med.«