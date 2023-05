Det var mere end bare intenst på Ceres Park, da Peter Bjur stillede sig op foran bolden.

AGF var bagud 1-0 mod gæsterne var Nordsjælland, og tiden var ved at rinde ud.

Men et kanonspark sendte stadion i ekstase, da manden med nummer 21 krøllede bolden i mål og sikrede AGF et point med 1-1 resultatet.

Peter Bjur sparker frisparket ind bag Andreas Hansen i FC Nordsjællands mål.

»Det var specielt at score på sådan et fyldt stadion med fantastisk stemning hele vejen igennem. Det er en magisk fornemmelse at kunne sparke sådan et frispark ind og generelt at kunne hjælpe holdet. Det er det, jeg er her for,« sagde Peter Bjur om de vilde sekunder, hvor hans holdkammerater også løb ind og invaderede banen.

Kampen havde generelt været en relativt uskøn affære – men Peter Bjurs smukke scoring skabte et vildt øjeblik i Smilets By.

Et øjeblik, han formentlig ikke glemmer igen med det samme.

»Det var en forløsning og en lettelse, en glæde, som jeg har kæmpet rigtig, rigtig længe for at opnå. Det at kunne score sådan et mål, det var rigtig rigtig dejligt,« siger Peter Bjur, der skiftede Brøndby-trøjen ud med AGFs i januar.

Den 23-årige mand fik kun ti minutter på banen – men det var altså nok til at få stadion til at vælte.

»Selvfølgelig kommer det til at stå som et særligt øjeblik fremover,« siger han.

»Det er mit første mål i AGF og faktisk også i Superligaen totalt. Så selvfølgelig er det noget, jeg vil huske og ikke vil glemme. Men det havde været sjovere, hvis det havde givet en sejr.«

