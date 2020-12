Den mangeårige talenttræner John Ranum Jensen stopper i Brøndby IF til sommer.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Ifølge klubben er kravene til talentudviklingen og arbejdet i Brøndby Masterclass vokset eksplosivt de seneste år, og derfor tiden er kommet til, at John Ranum Jensen stopper i klubben efter denne sæson.

»Af trænernavne kommer de ikke meget større i forhold til talentudvikling i Brøndby IF og formentlig heller ikke i Danmark. Tallet på, hvor mange talenter han har været med til at udvikle til vores klub, til diverse landshold og spillere, der er endt som profiler i andre klubber i dansk topfodbold, er næsten umuligt at fastlægge,« siger sportsdirektør Carsten V. Jensen og tilføjer:

Sportsdirektør Carsten V. Jensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sportsdirektør Carsten V. Jensen. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er aldrig sjovt at sige farvel til kollegaer, der har givet så meget til os, og som har så stor en stjerne i klubben. Desværre er det dét, vi skal ved sæsonens udgang.«

Ifølge sportsdirektøren er beslutningen taget i fællesskab, og John Ranum Jensen er da også helt afklaret med sit forestående stop.

»Talentudvikling i dag er ikke, hvad talentudvikling var, dengang jeg startede. Det er naturligt, at tingene udvikler sig. Det har jeg selv gjort i mange år, men nu er tiden kommet til, at jeg skal ud og prøve noget andet,« forklarer han og tilføjer:

»Mine år i Brøndby IF har været nogle af de bedste i mit liv, og jeg har nydt at komme ind og arbejde med spillerne hver eneste dag. Nu kan jeg få lov til at nyde at se dem spille fra tribunen i stedet for sidelinjen.«

John Ranum blev i 1995 den første fuldtidsansatte ungdomstræner i klubben.