AaB, Okore og resten af spillertruppen var slet ikke forberedt på, at nyheden om en mulig sag om matchfixing var i gang.

Derfor er det lige nu en chokeret Superliga-klub, som går rundt i det nordjyske, efter politiet tirsdag pludselig sendte en meddelse ud om, at klubben var i centrum for en potentielt alvorlig forbrydelse.

Således har politiet ikke engang afhørt Jores Okore, som ellers skulle være en del af politets efterforskning.

Derfor vides det ikke, om det er hændelsen omkring det gule kort, som forsvarsspilleren modtog, politiet har under mistanke. Eller om det skulle være Okores rolle i mulig matchfixing, som efterforskningen omhandler.

Okore selv fik først nyheden overbragt tirsdag af AaB kort før, resten af Danmark fik nys om sagen. Det siger flere kilder til B.T.

Nyheden fra Nordjyllands Politi om en undersøgelse af mulig matchfixing fra efteråret 2019 var dermed helt uventet og tog alle med bukserne nede, fortæller klubbens sportschef, André Inge Olsen.

»Jeg ved ikke med sikkerhed, om andre i klubben har haft kendskab til sagen før, men min tid her er gået med alt muligt andet i forhold til genstarten af Superligaen, så jeg tror, alle i klubben ligesom mig blev meget, meget overraskede over det her i går. Det er min klare oplevelse, at vi alle er lidt chokerede,« siger André Inge Olsen, som begyndte i sit nye job i Aalborg 1. april, men først fysisk kom til byen et par uger senere.

Alligevel er hans klub allerede havnet i et stormvejr med undersøgelsen fra politiet, der ifølge B.T.s oplysninger efterforsker AaB-profilen Jores Okores gule kort i de døende minutter af Superliga-kampen mellem AaB og OB 18. oktober sidste år.

Okores gule kort bliver undersøgt af politiet. Foto: Henning Bagger Vis mere Okores gule kort bliver undersøgt af politiet. Foto: Henning Bagger

Her kastede forsvarsspilleren sig ind i en vild tackling på midten af banen på OBs Oliver Lund, hvilket kostede ham et klokkeklart gult kort i AaBs 1-0-sejr. Forseelsen kan ses til sidst i videoen herover.

Ifølge B.T.s kilder skulle der samlet være blevet udbetalt et sekscifret beløb hos flere bookmakere til spillere, som havde satset på, at Okore ville tilrage sig et gult kort i kampen, og pengestrømmen skulle angiveligt føre til København.

Der er dog ingen sigtede i sagen, understreger Troels Juel Kjærgaard, politikommissær hos Nordjyllands Politi:

»Vi har haft afhøringer, men vi har ingen sigtede i sagen, som omhandler en enkeltstående hændelse i en kamp i efteråret,« lyder det fra politikommissæren.

Netop den detalje, at der ingen sigtede er, gør, at AaBs sportschef ikke forstår, hvorfor politiet havde så travlt med at sende en pressemeddelelse ud om sagen.

»Jeg synes, det er vigtigt at få understreget, at det er en undersøgelse hos politiet, og jeg synes, at vi skal tage et ansvar for at tænke på den spiller, som selvfølgelig har det meget, meget vanskeligt og står i en svær situation lige nu. Han sidder og tænker på, at han ikke har gjort noget som helst forkert, og derfor har medierne også et ansvar for at beskytte denne person,« forklarer André Inge Olsen og fortsætter:

»Det overrasker mig, som kommer fra et andet land, meget, at man har været så opsat på at komme ud med historien. Der er masser af undersøgelser i gang i vores samfund, uden at vi får noget at vide om det, og de lægges jo bare væk, men vi vil selvfølgelig bistå og hjælpe politiet. Vi har bare også et stort ansvar for at beskytte vores ansatte, og det vil vi gøre. Det er blot vigtigt at understrege, at det lige nu er en undersøgelsessag, og at der ingen sigtelse er,« slår nordmanden fast.

Ifølge B.T.s oplysninger er grunden til, at pressemeddelelsen blev sendt ud tirsdag eftermiddag, at et medie var på sagen, og det pressede politiet.

AaB-spillerne vil få et møde om undersøgelsen torsdag. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB-spillerne vil få et møde om undersøgelsen torsdag. Foto: Henning Bagger

Den pludselige reaktion fra politiet gjorde også, at AaB blev taget på sengen og ikke fik mulighed for at informere hele truppen, før det stod alle vegne i medierne.

B.T.s kilder fortæller, at det ikke har vakt begejstring hos spillertruppen, at de skulle få viden om undersøgelsen på denne måde, men det havde altså sin årsag:

»Sagen er den, at vi ikke har andre informationer end dem, politiet har skrevet ud, så vi har haft en samtale med nogle af dem, der er i spillerudvalget og anførergruppen, så vi har ikke kunnet informere yderligere om det. Vi kan ikke bekræfte, hvilken spiller eller spillere det drejer sig om, og når vi ikke har mere viden end den pressemeddelelse, politiet har sendt ud, er det begrænset, hvad vi mere kan kommunikere ud til spillertruppen,« siger AaB-bossen og supplerer:

»Jeg kan ikke se, at der skulle være de store problemer i det, for vi har ikke haft nogen kendskab til det her før politiets pressemeddelelse. Spillerne har fri i dag, men i morgen vil det være naturligt, at vi samler dem i forbindelse med træningen til et møde om eventuelle spørgsmål, de skulle have. Hvis nogen spillere skulle opleve, at de mangler informationer, så er det ikke, fordi vi ikke har villet informere om det,« bedyrer André Inge Olsen.

Jores Okore fik ligesom resten af truppen i AaB først besked om politiets undersøgelse tirsdag eftermiddag. Foto: Henning Bagger Vis mere Jores Okore fik ligesom resten af truppen i AaB først besked om politiets undersøgelse tirsdag eftermiddag. Foto: Henning Bagger

Han slår endvidere fast, at alle fodboldspillere, inklusiv Jores Okore, indtil videre bliver behandlet, som om intet er hændt.

»Det er en undersøgelse, der er i gang, og så længe det er sådan, så er alle fortsat på lige vilkår og har samme muligheder som hidtil. Der er som nævnt ikke nogen sigtelse, og det er vigtigt at få frem, føler jeg,« pointerer André Inge Olsen.

Samtidig bekræfter han, at Spillerforeningen er trådt ind i forløbet - ifølge B.T.s oplysninger vil den bidrage med advokatbistand, ligesom den har tilbudt Jores Okore psykologhjælp.

»Enhver ansat, som kommer i sådan en situation, vil få den støtte, som er nødvendig, og som jeg forstår det, hjælper Spillerforeningen til her,« slutter André Inge Olsen.