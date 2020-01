Med Kamil Wilczeks afgang denne vinter er det ikke bare en ny angriber, der skal overtage pladsen som forreste mand på holdet i Brøndby.

Der skal også findes en ny anfører, og cheftræner Niels Frederiksen er tæt på at beslutning. Den falder, når transfervinduet er lukket fredag midnat, og han kender alle sine kort under træningslejren i Portugal.

»Jeg vælger den, jeg mener, der er bedst til at varetage erhvervet. Og nu må vi se, hvordan truppen ser ud, når vinduet lukker, og så vælger jeg et anførerråd på fire-fem spillere. Det er blandt dem, at jeg vælger en anfører og en viceanfører,« siger Niels Frederiksen.

Et godt bud på en ny anfører er styrmand i forsvaret Andreas Maxsø, der tidligere har båret bindet i superligasammenhæng for FC Nordsjælland.

Han bar det i første halvleg af den sidste træningskamp på dansk jord lørdag, inden Brøndby-holdet tirsdag sætter sig i flyveren og drager mod sydens varme. Da Maxsø i pausen af kampen mod Hvidovre gik ud, overtog Sigurd Rosted anførerbindet. Maxsø selv er klar på tjansen, hvis Niels Frederiksen vælger ham.

»Det er op til trænerteamet og Niels Frederiksen først og fremmest. Jeg har prøvet det før, og jeg er sikker på, at de har mange overvejelser, men det er klart, at hvis der bliver peget på mig, så er jeg selvfølgelig klar til at tage det ansvar,« siger Andreas Maxsø og tilføjer, at det ekstra ansvar ikke kommer til at påvirke hans spil eller person:

»Jeg går op i hele tiden at være mig selv, så det vil ikke blive ændret. Så er der en opgave i at stå klar uden for banen og give en masse interview, men til kampene og i træningen skal man bare være sig selv og være et godt eksempel.«

Niels Frederiksen pointerer dog, at:

»Man skal ikke lægge mere i det, ud over at det var ham, der var anfører i første halvleg. Jeg ved, at der skal vælges en ny anfører, og det bliver der gjort på træningslejren.«

Her få dage før transfervinduets lukning er der stadig den usikkerhed, om Johan Larsson vender tilbage. Derudover har klubben udlejet den ubrugte Ante Erceg og sagt farvel til de to store profiler Dominik Kaiser og føromtalte Wilczek.

Samtidig er der blevet skruet op for forventninger til resultaterne og meldt ud, at Brøndby skal begå sig i top-3.

Forstærkningerne udefra er indtil videre udeblevet, men Niels Frederiksen var efter kampen mod Hvidovre helt rolig omkring situationen.

»Vi kan ikke komme uden om, at det er to rigtig dygtige spillere, vi har sagt farvel til. Det er to spillere, som har været rigtig vigtige for os gennem en lang periode. Kamil i fire sæsoner. Og specielt i efteråret, fordi de har scoret de der cirka 70 procent af vores mål, så på den måde er det et tab, men man skal huske på, der ikke er nogen, som tvinger os til at spille med ni spillere. Vi får lov at sætte to andre ind, som forhåbentlig også kan hjælpe os,« siger han og fortsætter:

»Og så er der også det ved det, at når der sker udskiftninger i spillertruppen, så opstår der en ny dynamik. Der er et nyt hierarki, der skal sættes og bliver sat, og det kan også bibringe en masse positiv energi. Så det er ikke kun negativt, at vi har sagt farvel til to gode spillere.«

»Usikkerheden omkring, hvordan vi nu scorer vores mål, er da steget, men der er ingen, som siger, at vi kommer til at præstere ringere i foråret, end vi gjorde i efteråret. Det kan jo være, det bliver lige modsat. Who knows?« slutter Niels Frederiksen

Brøndby er inden forårets kampe placeret på fjerdepladsen i Superligaen. Fire point efter AGF på tredjepladsen.