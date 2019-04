Det var en rystet Kenneth Andersen, som B.T.s udsendte mødte efter FC Midtjylland blot havde fået 2-2 i Superliga-udekampen mod Esbjerg.

»Hverken resultat eller præstation var optimalt for os. Men jeg synes, det for vores vedkommende blev en lidt urolig kamp,« sagde FCM-træneren og tilføjede:

»Esbjerg kommer til mere end vi brød os om. Når det er sagt, havde vi i kampens slutfase et par muligheder for at gøre det til 3-1.«

Kenneth Andersen havde svært ved at forklare nedturen.

Esbjergs Rodolph Austin har i dommerens tillægstid udlignet til slutresultatet 2-2 i Superliga-kampen mod FC Midtjylland. Foto: John Randeris Vis mere Esbjergs Rodolph Austin har i dommerens tillægstid udlignet til slutresultatet 2-2 i Superliga-kampen mod FC Midtjylland. Foto: John Randeris

»Jeg synes vores optakt har været lige så god som den plejer at være, så hvad der lægger til grund for, at vi kommer tøvende ud til specielt første halvleg, ved jeg ikke. Vi spillede pokalsemifinale i onsdags mod OB, men jeg tror altså ikke, at det var den kamp, der sad i benene på spillerne,« sagde Kenneth Andersen.

I duellen med FC København i toppen af Superligaen, nægter han at kaste håndklædet i ringen.

»Jeg er sikker på, at der kommer mange tætte kampe i mesterskabsslutspillet. Der er ingen tvivl om, at de seks hold kan tage point fra hinanden,« sagde Kenneth Andersen, der ikke ønskede at kommentere på, hvorvidt der var frispark i situationen, hvor Jakob Poulsen bragte FCM foran 2-1, og om der var offside, da Rodolph Austin i dommerens tillægstid scorede til 2-2.

»Før jeg har set tv-billederne, vil jeg helst undlade at sige min mening. For helt ærlig når jeg ikke helt at opfatte, hvad der sker,« sagde Kenneth Andersen.