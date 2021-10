Mikael Anderson var tilbage på sin gamle hjemmebane MCH Arena søndag eftermiddag.

Gensynet endte dog med at udvikle sig til et mareridt for Anderson og resten af AGF-holdet, da de blev sendt tilbage til Aarhus med et nederlag på 4-0.

Det var derfor også en tydeligt skuffet Mikael Anderson efter kampen.

»Den gjorde fandeme ondt, det må jeg sige. Første halvleg var ikke fantastisk for vores vedkommende for at sige det pænt. Men de er også meget kyniske. De er fire gange i vores felt og scorer fire gange. Den store forskel på holdene i dag var helt klart kynismen, men det var alt i alt en skuffende indsats fra vores side.«

»De lægger et enormt tryk på os og har et aggressivt udtryk, når de spiller på hjemmebane, og derfor har de fleste hold det også svært på MCH Arena. Det eneste positive vi kan tage med, er, at vi holder nullet i anden halvleg,« sagde Anderson efter opgøret.

Kampen var allerede slut, da der blev fløjtet til pause, men de fik ifølge Anderson alligevel hevet sig op i anden halvleg.

»Vi skulle præstere for klubben og logoet. Vi skyldte os selv og fansene, der var rejst med, at arbejde hårdt i anden halvleg, og det gjorde vi. Men vi hjem og evaluere og gør tingene bedre i næste kamp.«

Mikael Anderson har været mange år i FC Midtjylland, men det betød ikke, at der blev givet ved dørene inde på banen.

»De (gamle holdkammerater red.) var hårde ved mig, men det synes jeg bare er fedt. Jeg giver lidt, de giver mig igen. Det er fodbold. Men man må rose FC Midtjylland i dag, de var gode.«

AGF har næste kamp hjemme på Ceres Park 18. oktober, når AaB kommer på besøg.