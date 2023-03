Lyt til artiklen

Denis Vavro fik afgørende betydning, da han søndag scorede det udlignende mål og førte an i FC Københavns flotte comeback mod Horsens.

Mestrene fra hovedstaden var bagud 0-1 ved pausen, da Denis Vavro kort efter pausen tog en chance udefra og scorede et mål, som han fejrede med en hilsen til himlen.

Efter kampen trillede tårerne ned ad hans kinder.

»Min bedstefar døde mandag. Det var der ingen, der vidste. Det er først nu, at jeg fortæller det. Det er en hård uge for mig, men jeg er professionel, og jeg ville spille og hjælpe holdet. Vi vandt kampen, og det er det, der er vigtigt for mig,« siger Denis Vavro og tilføjer om sin beslutning om at spille denne søndag.

»Da jeg vågnede i dag, tænkte jeg, at jeg kun skulle fokusere på kampen, og nu har jeg tid til at få ro i hovedet.«

Denis Vavro forsøgte også at score fra distancen i første halvleg, men det skud røg et stykke ved siden af mål, og det fik han at høre for, da Rasmus Falk bad ham om at tænke sig mere om.

Men Denis Vavro er ikke sådan lige at styre.

»Jeg prøver altid at skyde. Jeg lytter ikke til spillere. Når jeg står i en god position, skyder jeg, der afleverer jeg aldrig bolden. Det sagde jeg også til træneren. At jeg aldrig afleverer,« understreger forsvarsspilleren, der naturligvis var glad for, at skuddet i anden halvleg gik ind:

»Jeg tænkte: 'Endelig.' Jeg har ramt stolpen så mange gange i denne sæson, og nu kan det være, at mine skud går mere ind,« lyder det fra FCK-stjernen.

Med sejren er FC København kun et point fra førstepladsen, da FC Nordsjælland igen smed point med et uafgjort resultat mod Viborg.

»Vi kom efter de tre point, og dem fik vi. Nu skal vi forberede os på at møde Viborg, og det er en svær kamp før landskampspausen, men vi håber også at vinde den kamp hjemme, og vi kigger aldrig på de andre, vi skal bare fortsætte med at vinde vores kampe. Så må vi se, hvad det ender med i slutningen af sæsonen,« slutter målscorer Denis Vavro.