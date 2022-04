Han ville ikke bruge det som en undskyldning for nederlaget, men holdningen til banen var utvetydig, da FC Midtjylland-træner Bo Henriksen blev bedt om at dele sit syn på Parkens græsplæne. Hvis man da kan kalde det det.

»Isoleret set i forhold til produktet er det en katastrofe,« siger FC Midtjylland, da han har talt sig varm om emnet.

For først ville Bo Henriksen egentlig ikke tale om den firkant i midten af Parken, hvor grus og græs fordelte sig over arealet.

»Jeg tror ikke, at vi skal begynde at snakke baner, den taler for sig selv,« indleder Bo Henriksen og tilføjer:

»Det skal aldrig lyde som en undskyldning, for det er det ikke, men det er synd og skam for produktet. Når der er så fed en kulisse med 30.000 på vores nationalstadion til en topkamp i Superligaen, så skal banen selvfølgelig være bedre, men det er den samme bane og bold, begge hold spiller på og med, så det er ikke nogen undskyldning,« lyder det fra den tabende træner, der så sit hold ryge ind i et nederlag på 0-1 til FC København.

Herefter kommer de hårde ord:

»Vi var nødt til at spille en anden slags fodbold, begge hold. Isoleret set i forhold til produktet er det en katastrofe,« siger FC Midtjylland-bossen.

Også fra hjemmeholdets side blev der ikke lagt skjul på banens beskaffenhed.

»Den ser dårlig ud, og den føles også dårlig. Men hvad kan jeg sige? Jeg har ikke penge endnu til at betale for en ny bane og skifte den ud. Så det er ikke optimalt, men sådan er det. Det er også stort i medierne, og jeg kommer ikke til at finde på undskyldninger, men vi kommer også ud til dårlige baner på udebane,« siger FCK-målmand Kamil Grabara og tilføjer en detalje, som Bo Henriksen også nævnte:

»Vi kunne måske spille mere på en bedre bane, men det er begge hold, der spiller på banen.«