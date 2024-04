Danske Oliver Sonne er blevet en landsholdshelt i Peru.

Og med et saksesparksmål, der mandag gjorde det til 1-1 for Silkeborg mod Brøndby IF, er Sonne godt forberedt på, at det fodboldgale land på ny går Sonne-amok.

»Ja, det gør det sgu nok nu,« siger Sonne om landet, hvor man har trykt trøjer, kopper og produceret alverdens andet merchandise med danskerens ansigt.

»Det er jo sjovt, men jeg er jo bare glad for at hjælpe holdet. Det er det vigtigste. Hvad de skriver dernede, det er jo bare lir!«

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Efter kampen fik Sonne nyt bevis for, hvor stor han er blevet i det sydamerikanske land, hvor han over det seneste år er blevet landsholdsspiller på grund af et delt statsborgerskab.

For da han fejrede sit mål med svigerforældrene, der havde fundet vej til Brøndby, blandede et par peruanske fans sig også.

»Det var 'svigermekanismen', der lige var ude at kigge lidt, så det var svigermor, der gav mig ros for et flot mål. Og så var der også nogle peruanske fans, der havde taget turen,« fortæller Oliver Sonne og fortsætter:

»Det er fedt. De er flyttet fra Peru for at arbejde her, og det er jo mega fedt, at de bruger deres tid på at komme ud på de her kolde stadioner og se lidt bold. Det respekterer jeg.«

»De sagde 'gol bonito', så de var glade og de livestreamer nok ned til deres venner dernede,« siger Sonne med et stort smil og tilføjer om saksesparksmålet:

»Ja, for satan, det var fedt - det var en oplevelse. Jeg skal lige have set den igen, for jeg lå og famlede rundt i luften, men udfra de andres reaktion, så det fedt ud.«

Et mål, han godt kan være blevet inspireret til på sine ture til det sydamerikanske land.

»Jeg tror, det er en tankegang, man får, når man kommer ned til de drenge, der laver lækre ting dernede. Det kan godt være, jeg er blevet lidt inspireret.«

Oliver Sonne, der er nevø til den danske supermodel Helena Christensen, har en mormor fra Peru - og det er derfor, han kan repræsentere landsholdet.

