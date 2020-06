Ni point.

Det er forskellen på FC København og FC Midtjylland, efter topholdet i Superligaen kun fik 0-0 og dermed et point ud af anstrengelserne mod Brøndby.

Pointdelingen var ikke tilfredsstillende for anfører Erik Sviatchenko.

»Nej, jeg er ikke tilfreds. Vi skal vinde klart. På alle parametre. Vi skaber det, der skal skabes, og holder dem fra de store chancer, og så er det små ting, der afgør, om vi får puttet den ind eller ej. Stolpeskud blandt andet. Det er få ting, der skal gå op i en højere enhed, før vi står med tre point,« siger han og maner dog til ro.

Erik Sviatchenko er ikke imponeret over FCK. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Erik Sviatchenko er ikke imponeret over FCK. Foto: Jens Nørgaard Larsen

For selv om forspringet er skrumpet med to point, er der intet fra FC København, der giver Sviatchenko søvnløse nætter.

»Vi skal vinde, men på den anden side synes jeg heller ikke, at de er skræmmende. Vi kører vores eget ræs, og vi kommer til at spille de sidste kampe med fuld damp og skal ud og vinde dem. Kampene er tætte, og vi spiller jo i mesterskabsslutspillet, så det ville også undre mig, hvis vi bare tromlede hen over alle i Superligaen,« lyder det fra Sviatchenko, som fortætter:

»Alle kommer jo og vil gerne vinde mod os og sætte en kæp i hjulet på FC Midtjylland, men ja, vi mangler den sidste skarphed, men den kommer. Nogle gange scorer vi på standarder, andre gange får vi den prikket ind, og det er meget, meget lidt held, der skal til, før vi får scoret nogle kasser.«

Han mener, at det var FC Midtjylland-spillernes manglende fokus hele kampen igennem, der gjorde, at det endte, som det gjorde i dagens kamp mod Brøndby.

»Jeg ville ønske, at der var en kontakt, man kunne tænde, og så var alle bare på, men det dur bare bare ikke, at det kun er fem mand, der gør det. Det skal være alle 11 mand, og det mangler vi lidt i alle 90 minutter. Vi gør det kun i perioder, og så ser det godt ud, men vi skal gøre det i hele kampen.«

FC Midtjyllands træner, Brian Priske, mener, at hans hold leverede det, der skulle til for at hive sejren hjem mod Brøndby.

»Vi går ud for at vinde hver eneste gang, og det handler om at levere en præstation for at vinde, det synes jeg egentlig også, at vi leverede et stykke hen ad vejen i dag. Det var måske ikke en toppræstation, som vi har set tidligere på sæsonen, men det var en præstation, som egentlig burde have givet os en sejr. Det lykkedes bare ikke i dag,« siger han og tilføjer om guldduellen:

»Jeg kigger sgu ikke så meget på stillingen. For jeg kan ikke styre det. Det handler for mig om at vinde hver evig eneste gang. Og hvad der så sker i København og ikke sker, det er bare noget, jeg kan forholde mig til stille og roligt. For mig kigger jeg ind i en liga, hvor vi har 36 runder, og hvor vi forhåbentlig er på det øverste trin, når det er ovre. Vi har både kvaliteten og energien til at trække et mesterskab hjem,« pointerer han.