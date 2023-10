En svensk fodboldskandale trækker tråde til Superliga-boss.

I den seneste uge har to svenske medier kunnet løfte sløret for flere bekymrende forhold i den svenske storklub AIK Stockholm.

Den kriseramte traditionsklub har ifølge nyhedssitet Fotboll Sthlm, der blandt andet følger AIK tæt, og det undersøgende medie Dagens ETC ladet sig infiltrere af agentvirksomheden Universal Twenty Two, som har forbindelser til det kriminelle bandemiljø i Sverige.

Skandalen centrerer sig især omkring Jadama Masireh, der er Head of Scouting i Universal Twenty Two.

Han skulle ifølge de svenske medier have sikret sig en magtfuld position i AIK og især i klubbens akademi. Masireh skulle have modtaget penge fra kriminelle bander – ligesom han har tilbudt luksus-ure til unge AIK-talenter.

Og der er et Superliga-perspektiv i den svenske skandale, da medierne har Björn Wesström på forsiden af historien. OBs svenske fodbolddirektør, Björn Wesström, var i perioden 1999 til 2022 ansat i AIK – blandt andet som sportsdirektør og administrerende direktør.

Björn Wesström havde dermed en hovedrolle i AIK Stockholm, da samarbejdet mellem den svenske klub og Jadama Masireh og Vlado Lemic fra Universal Twenty Two i 2017 indledtes.

Og Wesström var desuden personlig venner med Universals Dickson Etuhu, der i 2019 blev dømt for bestikkelse – svenske medier har flere gange berettet, at de to har holdt ferier sammen.

Lemic og Masireh spillede en vigtig rolle, da Björn Wesström solgte Alexander Isak for et rekordbeløb til Borussia Dortmund i 2017.

Og af de 65 millioner kroner, som AIK fik for Alexander Isak, røg 13 millioner kroner – ifølge Expressen – ned i Universal Twenty Twos lommer.

I sommer solgte Björn Wesström OB's gambiske stortalent Yankuba Minteh for omkring 60 millioner kroner.

I dag er Minteh – ifølge transferportalen Transfermarkt – pludselig i stald hos Universal Twenty Two.

B.T. har spurgt Björn Wesström om afsløringerne i de svenske medier, og om han stadig har relationer til det skandaleombruste agentfirma.

Og B.T. har på skrift ligeledes spurgt OB-bossen, om Universal Twenty Two har spillet en rolle i Minteh-handlen – ligesom firmaet gjorde, da Wesström solgte Alexander Isak.

Den svenske fodbolddirektør har sendt følgende svar:

»OB har ingen kommentarer til andre klubbers eller spilleres relationer eller forretningspositioner. OB har ikke en aftale med Universal og har ikke betalt dem nogen penge.«

AIK har efter afsløringerne i svenske medier slået fast, at man med omgående virkning bryder alle bånd til Universal Twenty Two, og at klubben ikke længere vil lave samarbejde med Universal Twenty Two.

B.T. har spurgt Björn Wesström, om OB – i lyset af afsløringerne – også vil afvise at handle med agentfirmaet.

»Der er ikke andre beslutninger om fremtidige samarbejder med bureauer end de nuværende aftaler, der dækker de spillere, vi har i truppen i dag, hvis der skal indgås en ny aftale, er der klare regler og procedurer for det,« skriver Björn Wesström i et enkelt, sammenhængende svar.

Her er alle B.T.s spørgsmål til Björn Wesström, som altså ikke har svaret på hvert enkelt punkt:

1. Hvad tænker du om de afsløringer, der er kommet frem i svenske medier – om at agentfirmaet Universal Twenty Two, som du tidligere har samarbejdet med, har infiltreret AIK – og at ansatte i firmaet er koblet til bandekriminalitet?

2. Hvad er din relation til agentfirmaet Universal Twenty Two i dag?



3. Hvad er din relation specifikt til Jadama Masireh?



4. Yankuba Minteh er ifølge Transfermarkt nu i stald hos Universal. Han var tidligere hos Bakary Bojang. Hvordan hænger det sammen?



5. Har Universal hjulpet med Minteh-salget til Newcastle? Hvis ja – har agenter fra Universal modtaget penge i forbindelse med handlen?



6. AIK vil fremover ikke samarbejde med Universal Twenty Two. Vil OB følge det eksempel?